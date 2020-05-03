ميرنا وليد - بيروت - تنتهي الحلقة الأولى من مسلسل "​فرصة تانية​" للممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ بحادث سير كبير، تنقلب سيارتها ويظهر الدم على وجهها، فتُنقل إلى المستشفى فوراً، وفي اليوم التالي لاحظ الجمهور أن وجه صبري بعد الحادث لا يحمل الكثير من الكدمات أو الكثير من العلامات التي تدل على إنقلاب السيارة، فلم يتأثر المكياج بالحادث، وظهرت ياسمين في كامل أناقتها ورموشها كما هي رغم دخولها غرفة العمليات، وبقي وجهها بالإشراقة نفسها.

وهذا الأمر جعل عدداً كبيراً من رواد مواقع التواصل الإجتماعي يسخر من المشهد، وقال البعض إنها "خبطت في علبة مكياج"، وبعدها دخلت إلى "مركز تجميل" وليس مستشفى.

وهذه التعليقات تستحقها ياسمين من كل من شاهد هذه اللقطة ولاحظ الأمر نفسه، فلماذا لا تضحي بعض الممثلات بالقليل من جمالهن من أجل إقناع المشاهدين بالدور وبالتمثيل الحقيقي؟

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كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري بمكياج وإطلالة جذابة بعد تعرضها لحادث سير مروع! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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