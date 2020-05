دانيكا ماكيلار عُرفت بالتمثيل منذ طفولتها.. وإختيرت أفضل شخصية متخصصة بالرياضيات

ميرنا وليد - بيروت - دانيكا ماي ماكيلار هي ممثلة وكاتبة رياضيات أميركية ومدافعة عن التعليم، من مواليد 3 كانون الثاني/يناير عام 1975.

لعبت دور "ويني كوبر" في المسلسل التلفزيوني The Wonder Years، من عام 1988 حتى عام 1993، وحصدت الشهرة عبره عن عمر صغير. ومنذ عام 2010 شاركت في مسلسل الأبطال الخارقين Young Justice، قبل أن تبدأ في الظهور باعمال Netflix، كما ظهرت في العديد من الأفلام التلفزيونية لمحطة هولمارك.

نشأتها

ولدت ​دانيكا ماكيلار​ في كاليفورنيا، وإنتقلت مع عائلتها إلى لوس أنجلوس عندما كانت في الثامنة من عمرها، وكانت والدتها ماهيلا ربة منزل، أما والدها كريستوفر كان مطوراً عقارياً، وأختها الصغرى كريستال محامية.

درست في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، وقد حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم بامتياز، مع مرتبة الشرف في الرياضيات عام 1998، وأبتت نجاحها في هذا المجال مع كتابتها أوراق ودراسات مهمة، حول مواضيع في الرياضيات.

بداياتها

في سن السابعة، إلتحقت دانيكا ماكيلار بمعهد Lee Strasberg في لوس أنجلوس، للحصول على دروس بالتمثيل. وفي سن المراهقة، حصلت على دور بارز في The Wonder Years، وهو دراما تلفزيونية كوميدية أميركية، وقد إستمر لمدة ستة مواسم من عام 1988 إلى عام 1993، وحصلت على قبلتها الأولى مع الممثل ​فريد سافاج​ ضمن هذا المسلسل.

التمثيل والموسيقى

تقول دانيكا ماكيلار إنها وجدت انه من "الصعب" الإنتقال من ممثلة طفلة إلى ممثلة بالغة، ومنذ مغادرتها The Wonder Years عرض على عليها العديد من الأدوار في المسلسلات التلفزيونية، وكتبت وأخرجت فيلمين قصيرينن كما ظهرت في فيلمين تلفزيونيين ولعبت دور كريستين جوثري في Cradle of Conspiracy عام 1994، ودور آني ميلز كارمان في Justice for Annie لعام 1996، وعادت لفترة وجيزة إلى المسلسلات التلفزيونية ضمن The West Wing.

ظهرت دانيكا ماكيلار في الأغنية الثامنة لديبي جيبسون من No More Rhyme، الذي صدرت في عام 1989، وهي تلعب التشيلو في بداية الفيديو.

وفي عام 2006، تألّقت في فيلم Inspector Mom، وفي 1 آب/أغسطس عام 2007، شاركت في سلسلة How I Meet Your Mother الشهيرة، وفي عام 2008 لعبت دور البطولة في فيلم Heatstroke، وفي عام 2009 كانت واحدة من النجوم الذين علقوا على أحداث الألفية الجديدة في I Love the New Millennium، وهو برنامج علوم وتكنولوجيا.

في عام 2013 ، لعبت دانيكا ماكيلار دور Ellen Plainview في فيلم The Wrong Man، وعملت أيضاً كممثلة صوتية، بعد أن قدمت صوت Jubilee في لعبة الفيديو X-Men Legends، وفي Invisible Woman in Marvel: Ultimate Alliance و Marvel: Ultimate Alliance 2، كما قدمت صوت ملكة جمال المريخ في المسلسل التلفزيوني Young Justice.

في عام 2012، لعبت دور البطولة في فيلم Love at the Christmas Table.

في كانون الثاني/ يناير عام 2013، تألقت في فيلم Tasmanian Devils.

في 20 آب/أغسطس عام 2013، أصدرت المغنية الكندية ​أفريل لافين​ الفيديو الموسيقي، لأغنيتها الفردية "Rock N Roll" من ألبومها الخامس، الذي يحمل عنواناً ذاتياً، والذي شاركت فيه دانيكا باسم "Winnie Cooper".

في 4 آذار/ مارس عام 2014، إنضمت إلى الموسم 18 من برنامج الرقص مع النجوم، وحلت في المركز السادس.

كان لها ظهور كضيف شرف في الموسم الرابع من Impractical Jokers، وفي عام 2015 قامت ببطولة مسلسل Netflix Project Mc.

قامت ببطولة العديد من أفلام Hallmark Channel، بما في ذلك Crown for Christmas و My Christmas Dream و Campfire Kiss وLove and Sunshine و Christmas at Dollywood.

الى جانب عملها في التمثيل، ألّفت دانيكا ماكيلار العديد من الكتب المتعلقة بالرياضيات، التي تستهدف القراء المراهقين المهتمين بالنجاح في دراسة الرياضيات.

الجوائز

تم إختيار دانيكا ماكيلار شخصية الأسبوع ضمن World News في عام 2007، كما سُلّط الضوء على كتابها Math Doesn't Suck، الذي يهدف الى مساعدة الفتيات على تطوير الإهتمام بالرياضيات،خصوصاً خلال المدرسة الإعدادية. وفي كانون الثاني/يناير عام 2014، حصلت على جائزة الإتصالات لمجلس السياسة المشتركة للرياضيات (JPBM).

حياتها الشخصية

تزوّجت دانيكا ماكيلار من الملحن مايكل فيرتا، في 22 اذار/مارس عام 2009، بعد أن تواعدا لثماني سنوات، وأنجبا طفلاً وحيداً أسمياه دراكو في عام 2010، إلا أن هذا الزواج لم يدم، فتطلقا في عام 2012.

وفي 16 تموز/ يوليو عام 2014، أعلنت دانيكا ماكيلار خطوبتها على رجل الأعمال ستكوت سفيلوسكي، وتزوجا في عام 2014.