ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية قصة حب عاصي الحلاني وكوليت بولس في فيديو كليب.. بالصورة خاص "الفن"- هذا ما قالته عبير صبري عن دور الأم في "خيانة عهد" خاص الفن- ليليا الأطرش: هذا عمري الحقيقي خاص الفن- نور اللبنانية : محمد رمضان فنان متميز ومختلف واشتقت للسينما مي العيدان تكشف صورة زوجة رامز جلال بعد ساعات على وفاة عرفان خان.. رحيل هذا النجم البوليوودي

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كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": الموت يغيّب نجماً عالمياً.. ومي العيدان تواصل هجومها على رامز جلال وتنشر صورة زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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