أسامة المزيعل نجح في التمثيل والإخراج.. وشارك في المقاومة ضد الغزو العراقي للكويت

ميرنا وليد - بيروت - ​أسامة المزيعل​ ممثل ومخرج كويتي، ولد يوم 1 أيار/مايو عام 1971، وبعد حصوله على الثانوية العامة، إلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في ​الكويت​، وتخرج منه عام 1997.

بدأ مسيرته الفنية منذ عام 1996، وفي رصيده عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية، بالإضافة لحضوره الدائم على خشبة المسرح الاستعراضي أو الكوميدي، كما خاض تجربة الإخراج في عدد من المسلسلات الإذاعية والأعمال المسرحية، وفي مهرجان الكويت المسرحي التاسع حاز على جائزة أفضل ممثل مسرحي، عن دوره في مسرحية "غسيل ممنوع النشر" عام 2007.

بداياته وأعماله

بدأ أسامة المزيعل مسيرته الفنية في عام 1996، من خلال مسرحية عائلية بعنوان "أولاد علي بابا والعصابة"، كما ظهر بدورٍ صغيرٍ في مسلسل "دلق سهيل"، بالإضافة لإخراج المسلسل الإذاعي "نافذة على التاريخ"، والتمثيل فيه.

في عام 2003، عاد ليظهر على خشبة المسرح من خلال مسرحية "صفارة إنذار"، ثم إنتقل للمشاركة في الأعمال التلفزيوينة، فقد ظهر بدور طلال في مسلسل "حياتي"، والمسلسل الكوميدي "رحلة أبو بلال"، وكان ضيفاً في حلقات من مسلسل "الخطر معهم".

في عام 2004، ظهر أسامة المزيعل في فيلم "منتصف الليل"، ومثّل وشارك في إخراج مسرحية "عودة فرعون"، كما أدى دوراً في مسلسل "الشقردي"، والمسلسل الدرامي "مال وأحلام"، أما في عام 2005 شارك في مسلسل "الدكتورة"، وفي مسلسل "الشملان".

في عام 2006، ظهر في مسلسل "غلطة عمر"، وفي عام 2007 شارك في بطولة المسلسل الإذاعي "لا طاح الجمل"، وفي المسلسل الكوميدي "عيال الفقر"، كما شارك أسامة المزيعل في بطولة مسرحية "غسيل ممنوع من النشر".

في عام 2008، ظهر في عددٍ من المسلسلات منها "عيال أبو سالم"، "نقش الحنة"، و"التنديل"، و"الخطابة"، وفي المسلسل الإذاعي "ليالي" بدور صالح، والذي ظهر في الجزء الثاني منه في العام التالي، كما أخرج مسرحية "مدينة الظلام" عام 2009.

في عام 2010، أدى دور ممدوح في المسلسل الإذاعي "أتيليه السعادة"، كما أدى دور غازي في المسلسل الدرامي "أيام الفرج"، وفي عام 2011، شارك في مسرحية "النظارة"، كما ظهر في مسلسل "الدخيلة"، والمسلسل الإذاعي "الدنيا بخير"، بالإضافة لإخراج المسلسل الإذاعي "نوادر جحا".

في عام 2012 ظهر في مسرحية "قصر العجائب"، وفي المسلسل الدرامي "إمرأة تبحث عن المغفرة"، وأخرج المسلسل الإذاعي "عمر بن عبد العزيز"، وفي العام التالي شارك في مسلسل "أول الصبح"، وفي مسلسلين إذاعيين هما "دلال وزوجة طلال"، و"مباركين عرس الاثنين"، وفي عام 2014 ظهر ضيف شرف بدور جاسم في مسلسل "​صديقات العمر​"، وبدور أبو شميس في مسلسل "​العافور​".

في عام 2015، ظهر أسامة المزيعل في المسلسل الرومانسي "حرب القلوب"، وفي مسلسل "يوميات بو رعد 2"، ومسلسل تورا بورا" بدور الرائد سالم، وفي العام التالي ظهر في مسرحية "cooking show"، وكضيف شرف بشخصية وليد في مسلسل "ساق البامبو"، وأدى شخصية عزام في مسلسل "حكايات الحوش"، وشارك في بطولة مسرحية "نحلم".

توالت أعمال أسامة المزيعل في السنوات التالية، وظهر عام 2017 في عددٍ من الأعمال سواء المسرحية أو التلفزيونية، ومنها مسلسل "​ذكريات لا تموت​"، ومسلسل "المدرسة"، ومسرحية "سعادة السفير".

في عام 2018، ظهر في عددٍ من المسلسلات الإذاعية، ومنها "عمارة أبو صخي"، ومسلسل "فرحة رمضان"، ومسلسل "منقول لكم سالفة 4"، كما أدى شخصية سمحان في المسلسل التلفزيوني "​عبرة شارع​".

في عام 2019، أدى عدداً من الأدوار في مسلسلاتٍ إذاعية، ومنها "الوالي وبنت الشاوي"، والمسلسل الإذاعي الذي أخرجه أيضاً "الجاحظ"، والمسلسل الإذاعي "على فكرة"، بالإضافة لمشاركته البطولة بدور أمين في مسرحية "نيوتن".

وفي عام 2020 شارك أسامة المزيعل بدور البطولة في مسلسل "عداني العيب"، كما شارك في مسلسلي "أمي والعيال" و"​والدي العزيز​".

مشاركته في المقاومة ضد الغزو العراقي للكويت

كشف أسامة المزيعل في مقابلة صحفية أنه كان أحد رجال المقاومة إبان الغزو العراقي للكويت، قائلاً: "كم هو صعب أن ترمي الطغاة بالرصاص وهم يرمونك بأنواع متعددة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، فلم أكن أعلم إذا كنت سأعود إلى البيت حياً أم سأكون جثة هامدة".

وأضاف: "كم تعرضنا للخطر ولكن الكويت تستاهل، ما زلتُ أتذكر ما حدث في منطقة الرميثية وإنجازاتنا فيها، وقد كان عمري حينها 19 عاماً، وكان معي في ذلك الوقت زميلي الفنان عمر البكر، الذي عرّض نفسه للخطر غير مرة، إذ كنا نخبئ الأسلحة، ونساعد كل محتاج، كما في بالي أحداث مرعبة لا تنسيني إياها كل الأزمنة".