ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من أن طلب الأغنيات والإستماع إليها عبر الإذاعة بشكل عام قد خفّ بسبب المنافسة القوية مع التطور التكنولوجي، ولاسيما السوشيال ميديا، إلا أن هناك بعض الإذاعات اللبنانية التي لا تزال تحافظ على مكانتها المميزة، والأهم أنها تحافظ على إحترامها لأذن المستمع، وعلى رأس هذه الإذاعات إذاعة لبنان، التي نستمتع بالإستماع لأجمل الأغنيات عبر أثيرها.
فمثلاً يوم الأحد الماضي، كانت فترة مميزة ورائعة عند الظهيرة مع أغنيات وصوت السيدة فيروز، ففيروز ليست فقط لفترات الصباح، كما تعتمد الكثير من الإذاعات، لتليها أغنيات للمطربة الراحلة سعاد محمد، والتي بدورها إستمتعنا إلى الفن الأصيل.
شكراً لإذاعة لبنان، على الرغم من أن هذا من أهم واجباتها لأنها الإذاعة الأم التي يحتوي أرشيفها على كنوز غنائية لا يمل من سماعها.
كانت هذه تفاصيل خبر فيروز وسعاد محمد .. روعة الأصالة .. شكراً إذاعة لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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