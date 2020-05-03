علي مدلج: أتمنى مشاركة عباس جعفر بديو وهذا ما حصل معي خلال تقديمي للمشاركة في "ذا فويس"

ميرنا وليد - بيروت - حقق الفنان ​علي مدلج​، ورغم صغر سنه، نجاحاً كبيراً بأغنياته وحفلاته التي يتهافت عليها محبو السهر. إنطلاقته إلى عالم الفن كانت موفقة مع أغنية "انتي الأولى" التي كسرت حاجز المليون وأغنية "ما كان بدي هالبعد" التي عرفت رواجاً كبيراً، فكان لموقع الفن حديث شيق معه.

أخبرنا كيف قررت دخول عالم الغناء عن عمر صغير؟

منذ أن كنت صغيراً علمت أنني قد أبرع أكثر من غيري في مجال الغناء، فهو شغفي وبدأت حينها بنشر فيديوهات لي على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد سنة تواصل معي شخص من محطة الجديد لأشارك في برنامج "​صوتك شغلة​"، وبعدها قررت أن أتابع مسيرتي وصرت أحيي الحفلات.

أي أن مواقع التواصل الاجتماعي هي التي ساعدتك لتبرز موهبتك أكثر؟

نعم ساعدتني كثيراً، خصوصاً ضمن منطقتي في البقاع ومن شخص إلى آخر أصبحت معروفاً أكثر فأكثر.

لماذا لم تشارك في برنامج مواهب معروف على صعيد الشرق الاوسط مثل "​ذا فويس​"؟

لقد تقدمت للخضوع لتجربة أداء للإنضمام إلى برنامج "ذا فويس"، وحددوا لي موعداً وخلال توجهي إلى ستوديوهات الـ "ام بي سي" في ذلك اليوم، تعرضت لحادث سير مروع ودخلت في غيبوبة لمدة سنة.

بالتأكيد كانت فترة صعبة.. كيف إستطعت أن تسترجع قوتك للعودة إلى الغناء بعد ما حصل معك؟

نعم كانت فترة صعبة جداً وخضعت للعديد من العلمليات الجراحية، وبقيت حوالى السنة ونصف السنة، حتى استطعت الوقوف مجدداً على رجلي، وأول حفلة لي بعد الحادثة كنت أضع خلالها جهازاً في رجلي.

من ناحية ثانية، أنت لاعب كرة قدم هل لا زلت قادراً على ممارسة هذه الرياضة التي تتطلب جهداً بدنياً كبيراً؟

نعم، لقد شفيت تماماً الآن.

كيف تقسّم وقتك بين الغناء وكرة القدم والركض خصوصاً أنك بطل أيضاً في هاتين الرياضتين؟

خلال أيام الأسبوع أخصص وقتي للرياضة وأشارك مع فريقي بالبطولات، وخلال أيام آخر الاسبوع أتفرغ للحفلات والسهرات التي أحييها.

إذا خُيّرت بين الغناء وكرة القدم.. ماذا تختار؟

أحب الفن كثيراً لكنه يؤذي الفنان صحياً من حيث التعب، على عكس الرياضة التي تزيدني قوة لذلك يمكن القول إن وجودهما مع بعض في حياتي يخلق نوعاً من التوازن.

شقيقك التوأم يغني أيضاً؟

نعم شقيقي رامي يغني معي في الكورال، يمكنك أن تقولي إننا مثل حسين وحسن الديك، وهو معروف على مواقع التواصل أكثر مني لأنه كوميدي.

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أخبرنا عن العلاقة الوطيدة التي تجمعك ب​عباس جعفر​؟

عباس جعفر صديقي وجاري منذ أن كنا صغاراً، وبعد أن أصبح معروفاً بقينا صديقين، فهو لم ينكر أصله يوماً ولم ينس رفاقه، وأحبه كثيراً وبفضله حللت ضيفاً على برنامج عادل كرم.

كونك فناناً ما رأيك بأغنيات عباس جعفر؟

إنها ظريفة وأغنيها في حفلاتي، و"بولعو الدني" هي تشعل الأجواء.

هل تفكر في تقديم ديو مع عباس جعفر؟

أتمنى ذلك وكنت أفكر في الموضوع صراحة.

أغنيتك "انتي الاولى" حققت مليون مشاهدة وهذا أمر رائع كونها أول أغنية لك؟

فعلاً كانت اصداؤها جيدة جداً وأحبها الجمهور، وهي من كلمات وألحان الشاعر والملحن علي الأخرس الذي تعاونت معه أيضاً في أغنية "ما كان بدي هالبعد".

الجميل بك أنك لم تتخل عن أصلك وتمسكت بلهجتك البعلبكية تماماً مثل عباس جعفر؟

أنا متمسك بضيعتي وأصولي، فأحيي حفلتي ببيروت وأعود في الليلة نفسها إلى بيتي، وهذا ما أختلف به مع عباس الذي إنتقل للعيش في بيروت.

هل هناك فنانون أثنوا على صوتك؟

نعم، من بينهم الفنان ​أمير يزبك​ والفنان ​وفيق حبيب​.

وإن سنحت لك الفرصة أن تختار فناناً لتأدية ديو معه من تختار؟

أحب اللون الشعبي وأختار الفنان ​صابر الرباعي​ ووفيق حبيب، وعلى صعيد الفنانات أختار ​أصالة​.

ماذا تحضر؟

أحضّر أغنية جديدة، على أمل أن تتحسن الظروف لكي تبصر النور.