فال كيلمر أثار الجدل بمشاهده المثيرة مع أكثر من ممثل وممثلة.. وإعترف بحبه لـ أنجلينا جولي

ميرنا وليد - بيروت - إدوارد ​فال كيلمر​ ولد في 31 كانون الأوّل/ديسمبر في لوس أنجلوس - كاليفورنيا عام 1959، هو ممثل أميركي، دخل أكاديمية جولياد في هوليوود في سن السابعة عشرة، درس كأصغر طالب في أكاديمية يوليوس المرموقة في ​نيويورك​، وظهر على مسرح المأساة اليونانية "إلكترا وأوريستيس".

بعد تخرجه، أصبح مؤدياً ولعب "سلاف بويز" مع شون بن في ​برودواي​ في عام 1983، ثم أصبح ممثلاً مشهوراً في منتصف عام 1980، بعد ظهوره في سلسلة أفلام كوميدية، وهو أيضاً عالم مسيحي متدين وموهوب في مجال الموسيقى، وقد أطلق ألبوماً غنائياً في خريف عام 2007، وتبرّع بعائداته لجمعية خيرية.

طفولة فال كيلمر

هو نجل ​غلاديس سوانيت​ (1928-2019) و​يوجين دوريس كيلمر​ (1921-1993)، موزع معدات الفضاء، أما والدته كانت من أصل سويدي،أصول والده منحدرة من جذور إنجليزية وإيرلندية وإسكتلندية وفرنسية وألمانية.

طلق والداه عام 1968 عندما كان عمره 8 سنوات، كان جد فال كيلمر عامل مناجم ذهب في نيو مكسيكو، بالقرب من الحدود مع أريزونا. وفي عام 1977، غرق ويسلي شقيق كيلمر الأصغر في حمام السباحة في سن الـ 15 عاماً، وتوفي والدهما عام 1993.

أشهر أعمالفال كيلمر

في أوائل عام 2000، ظهر فال كيلمر في أدوار عديدة جيدة، بما في ذلك "بحر سالتون"، "المتقشف"، وأدوار مساندة في "قبلة قبلة فرقعة فرقعة"، "الكسندر"، وكصوت كيت في "نايت رايدر"(الفارس الراكب).

وكذلك قدم فيلم "Top Secret!" عام 1984 و "Real Genius" عام 1985، وكذلك فيلم الحركة العسكرية "Top Gun" عام 1986، وفيلم الخيال "Willow" عام 1988، وTombstone الغربية عام 1993.

في التسعينيات، اكتسب كيلمر تقدير النقاد بعد سلسلة من الأفلام التي كانت ناجحة تجارياً أيضا، بما في ذلك أدواره كجيم موريسون في "The doors" عام 1991، "الدكتور هوليداي" في عام 1993 والسارق المسلح كريس Shiherlis في هيت عام 1995، وبروس واين- باتمان في "Batman Forever" عام 1995، وسيمون تيمبلار في "The Saint" عام 1997، و "Moses in" أمير مصر عام 1998.

فال كيلمر وقبلاته الساخنة

إشتهر فال كيلمر بقبله الساخنة في بعض المشاهد، ضمن أحداث أفلامه مع الممثلات اللواتي يخضن معه أدوار البطولة، وقد أثار المعجبات بشفتيه البارزتين، إذ دائماً ما يتلقى تعليقات غزل بشفتيه. إلا أنه صدمهنّ بقبلة أعطاها للممثل روبيرت داوني جونير، المعروف بـIron man إذ قبله ضمن أحداث الفيلم الذي جمعهما "Kiss Kiss Bang Bang"، وقد إضطر لتقبيله أمام الشرطة التي كانت تلاحقهما في الشارع لتضليلهم.

ومن القبلات الساخنة التي أثار فيها المعجبات كانت مع الممثلة Elisabeth Shue في فيلم The Saint، والممثلة ​نيكول كيدمان​ في "Batman Forever"، ومع الممثلة neve Campbell في فيلم "Blind Horizon"، ولديه أيضاً مشاهد مثيرة مع الممثلة Joanne whalley في فيلم Kill Me Again"، وتتكرر التجارب في Billy the Kid، The Ghost and the Darkness، Tombstone Red Planet، Wonderland، Willow، At First Sight، Heat.

​​​​​​​فال كيلمرحارب مرض السرطان

رغم إصابته بسرطان الحنجرة، حاول فال كيلمر أن يتجاوز المرحلة ويتابع حياته بشكل طبيعي، فلقد حرص على حضور المؤتمر الصحفي الترويجي لفيلمه "Top Gun: Maverick" في كامب مابري بمدينة أوستن، وظهر أمام الجمهور وكاميرات الإعلام متماسكاً رغم المرض، وكان لا يزال يحارب المرض، وهذا هو السبب وراء إطلالته بوضع "شال" منديل صغير على رقبته، لإخفاء ندوب العملية الجراحية التي خضع لها، خلال رحلة علاجه من سرطان الحنجرة، الأمر الذي نفاه خلال في منشور له عام 2015، ليعود ويؤكد إصابته بالمرض، ولزوم بقائه في المستشفى لتجنب أية مضاعفات صحية.

وكان النجم ​مايكل دوغلاس​ هو السبب الأساس في إنتشار شائعة مرضه أولاً، والتي تبيّن أنّها حقيقة، عندما قال فال كيلمر، إنّه كان "يعالَج" من سرطان الحنجرة، وهو المرض نفسه الذي شخّصه الأطباء لدوغلاس عام 2010.

وظهر أيضاً خلال دعوته للمشاركة في مؤتمر قمة ​نوفوس​، الذي تنظمه الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، تكريماً لإسهاماته الخيرية لمنظمة "TwainMania"، التي تهدف لمحو الأمية في جميع أنحاء أميركا.

فال كيلمروتصاريح صادمة في كتابه

يشارك فال كيلمر أيضاً في كتابه "Val Kilmer I’m your huckleberry" عن قصصه الرومانسية السابقة، بما في ذلك مع شير وميشيل فايفر و​سيندي كروفورد​، وإختصر من خلاله سنوات الخبرة السابقة، وما تعلمه من تجاربه في الحياة.

وقال: "عليك أن تكون ملتزماً بامرأة ديناميكية وملتزمة بعملها مثل سيندي كروفورد، التي كانت النموذج الأول على كوكب الأرض في ذلك الوقت".

وأشار الى أنه قبل تصوير الممثلة العالمية ​أنجلينا جولي​ فيلم Mrs And Mrs Smith، عام 2005 مع الممثل العالمي ​براد بيت​، وقبل أن يغرما ببعضهما، كانت جولي قد صورت قبله فيلم Alexander عام 2004، معه، وقد إعترف للمرة الأولى بحبه وإعجابه بجولي، خلال مشاركتهما في هذا الفيلم، لكن بيت حطم قلبه وتزوجها قبله.

وذكر فال كيلمر في كِتابه بأنّه طوّر علاقة صداقة مع جولي، فكتب: "كنت في الجوار عندما كانت والدة أنجيلينا مارشلين برتراند تخسر معركتها مع السرطان. وقال: "كانتا تعيشان في فندق والدتها المفضل. أو ربما كان فندق أنجيلينا المُفضّل. وللصدفة أنني بقيت هناك بنفسي. لقد كان ذا معنى وأكثر من رائع".

​​​​​​​حياةفال كيلمرالشخصية وخلافاته

تزوّج فال كيلمر من الممثلة جوان والي في آذار/ مارس عام 1988، ولكنهما تطلقا في شباط/ فبراير عام 1996. التقى الاثنان أثناء العمل معًا في فيلم Willow. ورزق الزوجان بطفلين، ابنة وهي مرسيدس ولدت في 29 تشرين الأول/أكتوبر عام 1991، وابن إسمه جاك ولد في 6 حزيران/يونيو عام 1995.

ومن المعروف أن كيلمر لديه نزاعات مع بعض الممثلين الذين عمل معهم، ولا سيما النجميت ​مارلون براندو​ ​توم سيزمور​.