شراب الجلاب غني بالمواد الغذائية..إليكم طريقة تحضيره في المنزل

ميرنا وليد - بيروت - يعتبر شراب الجلاب من المشروبات المعروفة في المطبخ اللبناني، وله فوائد صحية وخاصة بشهر رمضان المبارك، وللجلاب فوائد عديدة فهو غني بالمواد الغذائية المفيدة مثل فوائد الزبيب وفوائد الدبس وقد تدخل بعض الملونات والمواد الحافظة في تركيبه لذلك لا بد من الاعتدال في تناوله وسنقدمه اليوم بطريقة سهلة وبسيطة.

المقادير:

1 كوب دبس العنب

1كوب زبيب

1 كوب ماء الورد

1 كوب سكر

1 لتر ماء

2 ملعقة كبيرة لوز شرائح

2 ملعقة كبيرة صنوبر

2 ملعقة كبيرة زبيب

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2 كوب ثلج.

طريقة التحضير:



1- في قدر عميقة نضع الزبيب بعد غسله جيدا ونغطيه بالماء ونتركه لليوم التالي

2- بعد التأكد من ان الزبيب نفش وأصبح جاهزا، نضربه بالخلاط الى ان يصبح صوص

3- نضع الزبيب المهروس في منخل ناعم او قطعة قماش حتى يُصفى جيدا

4- نضيف دبس العنب والماء ورد والسكر الى الزبيب ويحرك جيدا حتى يذوب السكر

5- نضع المزيج في قدر على نار هادئة لمدة 15 دقيقة

6- نضع صوص الجلاب في قارورة ونضعها في البراد

7- عند التقديم نحضر الاكواب ونضع ربع الكوب صوص الجلاب والبقية ماء، ونضيف القليل من اللوز الشرائح والصنوبر والزبيب، ونهرس الثلج ونضيف القليل منه الى الكوب ويصبح جاهزاً للتقديم.