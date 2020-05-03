تعرفوا على عادات وتقاليد شهر رمضان في بعض الدول

ميرنا وليد - بيروت - تختلف عادات شهر ​رمضان​، الذي ترافق لياليه وأيامه الكثير من العبادات والواجبات والروحانيات، منها قراءة ​القرآن​ وإحياء ليالي القدر وإطعام الفقراء، من شعب إلى آخر.

​لبنان​

من أهم العادات التي المتداولة في لبنان، هي تلك التي تسمى بـ "سيبانة رمضان "، حيث تعمد العائلات والأصدقاء في آخر نهاية أسبوع من شهر شعبان وقبل بداية شهر رمضان بالاجتماع والذهاب في نزهات إما إلى الطبيعة أو الأنهر أو إلى القرى، وتقديم كل ما لذ وطاب من الأطعمة والمشروبات. ومازالت ظاهرة "المسحراتي" الذي يجوب طرقات البلدة أو القرية موجودة حتى الآن في لبنان، حيث يقوم شخص بالتجول في القرى والبلدات والضواحي والقرع على طبلة صغيرة بقضيب من الخيزران، لإيقاظ الناس وقت ​السحور​ ودعوتهم للتهيأ لصلاة الصبح، إضافة إلى ضرب المدفع عند ​المغرب​ إيذانا ببدء وقت ​الإفطار​ للصائمين.

​سوريا​

يستقبل شهر رمضان في سوريا بتعليق لافتات في الشوارع، لتهنئة المسلمين بقدوم شهر رمضان، مع تزيين الشوارع بالأنوار والمصابيح، وكذلك بعض مداخل البنايات. كما يطلق البعض الألعاب النارية بألوانها وأنواعها الجميلة. ويزداد الإقبال على المأكولات والمشروبات وخاصة الحلويات التي تكون لها طابع ومذاق مختلف في هذا الشهر، ويزداد الإقبال عليها بشكل غير عادي.

الجزائر

في الجزائر يتم طلاء البيوت بدهان جديد قبيل قدوم شهر رمضان، ويتم شراء أدوات مطبخ وأغطية جديدة وتطهير البيوت بالكامل.

المغرب

أما عن عادات شهر رمضان في المغرب، فمن أبرزها ضرب النفير 7 مرات عند السحور أول يوم هذا الشهر. ويقوم المواطنون بالتهئنة لبعضهم البعض بالقول "عواشر مبروكة"، وهي تهنئة تعني أيام مباركة.

​فلسطين​

شهر رمضان في فلسطين له عاداته من إفطار وسحور وحلويات وصلاة التراويح للرجال والنساء في المساجد والساحات العامة، وقيام الليل وقراءة القرآن وزيارات الأقارب.

مصر

يقترن شهر رمضان في مصر بظهور الفوانيس بكثرة، فيخرج الأطفال والكبار ليلة رؤية هلال رمضان إلى الطرقات، مرتدين أجمل ما عندهم من ثياب، وحاملين الأعلام والفوانيس الرمضانية، يغنون الأناشيد والأهازيج الخاصة بهذا الشهر في فرحة جماعية عارمة.

​تركيا​

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في تركيا يتم نثر العطور والمسك والعنبر وماء الورد على أبواب المنازل والحدائق طيلة هذا الشهر، أما ظاهرة "المَحْيا" فهي احتفالية كبيرة تقام في منطقة "السلطان احمد" حيث يضاء 77 ألف مسجد منذ المغرب، وحتى صلاة الفجر.

اندونيسيا

في اندونيسيا يأخذ جميع التلاميذ إجازة في أوّل أسبوع من شهر رمضان.

​باكستان​

أما في باكستان يحدث ما يسمى بـ"زفاف المرة الأولى"، حيث يزف الطفل الذي يصوم أول مرة كأنه عريس. كما أن هناك أكلة تسمى "الباكورة" وهي عبارة عن بطاطا مخلوطة بالبهارات، وهي أكلة شعبية لشهر رمضان.

​ماليزيا​

وفي ماليزيا هناك عادة معروفة تسمى بـ"طوف السيدات"، حيث تطوف السيدات في المنازل لقراءة القرآن بين الإفطار والسحور. وهناك إفطاراً جماعياً يقام يومياً في المناطق الريفية.

​نيجيريا​

من أبرز عادات نيجيريا في شهر رمضان، تقوم العائلات النيجيرية بإستضافة فقير كل يوم لإكرامه.

موريتانيا

يقرأ أهل موريتانيا القرآن كاملاً في ليلة واحدة، ويحلق الرجال شعرهم قبل رمضان بأيام، ليتزامن ظهور الشعر الجديد مع هذا الشهر.

السودان

أما في السودان فيقوم الناس بالإفطار في المساجد وفي الساحات التي تتوسّط الأحياء، وعلى الطرقات تحسباً لوجود مارة بعيدين عن منازلهم آو أشخاص لا يتوفر لديهم الوقت لإعداد الطعام بالطريقة التي يريدونها، فقبل الغروب بدقائق تجد الناس يتحلَّقون في جماعات لاصطياد المارة ودعوتهم لتناول الإفطار معهم.