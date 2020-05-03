أيتن عامر أبدعت في مواجهة أحمد مجدي وصدمتنا بإنتحارها

ميرنا وليد - بيروت - تجسد الممثلة المصرية ​أيتن عامر​ في مسلسل "فرصة تانية"، الذي يعرض في رمضان، دور "ريهام"، إبنة رجل أعمال، تقع بحب "زياد" ويؤدي دوره الممثل المصري أحمد مجدي، ولكنه يحب "ملك"، التي تؤدي دورها الممثلة المصرية ياسمين صبري.

جذبت أيتن الأنظار إليها منذ الحلقات الأولى من المسلسل، بصدق إنفعالاتها بعدما تركها "زياد" في حفل الزفاف، وذهب ليتفقد حالة "ملك"، التي تعرضت لحادث سير مروع أفقدها ذاكرتها.

المشهد الذي أبدعت فيه أيتن، كان اللقاء الذي جمعها بـ"زياد"، بعد إلغاء حفل الزفاف، إذ ذهبت إليه برفقة والدها، الذي يجسد دوره الممثل المصري أشرف زكي، لتعرف سبب مغادرة "زياد" الحفل. أتقنت الدور بحرفية عالية في مشهد المواجهة، وفقدت مشاعر القوة وبدت ضعيفة ومتألمة، تتوسل "زياد" ألا يتركها.

لحظة ضعف إختلطت بالجنون والألم، جسدتها عامر بإتقان وإبداع، لتصدم المشاهدين في الحلقة الرابعة، وتنتحر في منزل "زياد"، بعد أن طلّقها للمرة الثانية.

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