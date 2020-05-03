تراند اليوم : فنان شهير يتبرأ من قصة زواجه من هذه الاعلامية وهذا ما كشفه بوضوح

نفى خالد منقاح زواجه من حليمة بولند، مؤكداً على أن العلاقة بينهما في نطاق الصداقة والعمل ليس أكثر، وأن شائعة زواجهما التي تم تداولها سابقاً سببت له مشاكل عائلية.

وقال خالد منقاح بوضوح عن حقيقة زواجه من حليمة بولند: “والله حليمة صديقة ودي أعالج الموضوع فيه كثير من القنوات قالت إنها زوجتي، هي صديقة وبيزنس وشغل بيننا لا أقل ولا أكثر وحبيت أوضح لأنها أثرت عليا على مستوى العائلة”.

من جهة أخرى، كشف خالد منقاح حقيقة هجومه على الفنانين ناصي القصبي وعبدالله السدحان، بسبب تهميشه من نجاح مسلسل “طاش ما طاش”، ونسيانهما أصحاب الفضل من النجوم الكبار، مشيراً إلى أنه عاتبهما عتاب محبة.

وأضاف خالد منقاح أن عتابه نابع من محبة قائلاً: “لما كان بيننا الحب والصداقة وتوصلوا للنجاح لازم كل واحد يعرف نفسه من هو ومن أوصله”، مضيفاً: “أغلب النجوم الموجودين في الخليج والسعودية بفضل الله كنت بادئ معهم أو بدأوا عن طريقي”.