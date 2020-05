تراند اليوم : أتسلي في البيت .. جايبنلك أفلام شهر مايو لحد عندك

مع استمرار الحجر الصحي والعزلة الذاتية التي فرضها علينا فيروس كورونا المُستجد المُسبب لمرض (كوفيد-19) أصبحنا بحاجة دائمة إلى الترفيه على أنفسنا وإبعاد ذهننا عن آخر أخبار ومُستجدات الوباء والمرض، وربما لا يوجد أفضل من الأفلام السينمائية الجيدة التي تتنوع ما بين كوميديا ودراما ورمانسية ورعب لمساعدتنا على ذلك.

وفي القائمة التالية نستعرض مجموعة من أفضل الأعمال السينمائية المُقرر عرضها في مايو المُقبل:

All Day and a Night

تصنيف الفيلم: جريمة، دراما

تاريخ بدء العرض: 1 مايو

مدة الفيلم: ساعتان ودقيقة

فريق العمل: جيفري ريت، كريستوفر ماير، أشتون ساندرز، يحي عبدالمتين II، ريجينا تايلور.

نبذة عن الأحداث: في الوقت الذي يكافح فيه جاكور إبرهام لينكولن من أجل تحقيق حلمه في عالم موسيقى الراب وسط حرب العصابات في أوكلاند، تدفعه الظروف بحياته القاسية المشؤومة ومسؤولياته الكبيرة إلى تخطي الحدود والقيام ببعض الأمور الخاطئة والتي يترتب عليها عواقب شديدة المأساوية، فيقوم في رحلة غير متوقعة لاكتشاف ذاته ويعيش مجموعة من الأحداث التي تعزز علاقته بوالده.

Ma Vie en Rose

تصنيف الفيلم: دراما

تاريخ بدء العرض: 1 مايو

مدة الفيلم: ساعة و28 دقيقة

فريق العمل: هيلين فنسنت، ميشيل لاروك، جورج دو فريسن، لورانس بيبوت، دانيال هانسنز.

نبذة عن الأحداث: ينتظر لودوفيك مُعجزة، يعتقد أنه كان من المفترض به أن يكون فتاة صغيرة وأن هذا الخطأ سيتم تصحيحه قريبًا، وبينما ينتظر حدوث المعجزة يجد لودو الرفض والعزلة والشعور بالذنب بسبب ردود أفعال عائلته وجيرانه وأصدقائه، وفي نهاية المطاف يُقرر والداه إرساله إلى طبيب نفسي أملاً في أن يساعدهم على نزع فكرة التحول الجنسي من ذهن ابنهم.

Mother’s Little Helpers

تصنيف الفيلم: كوميدي، دراما، عائلي، موسيقي

تاريخ بدء العرض: 1 مايو

مدة الفيلم: ساعة و39 دقيقة

فريق العمل: بريدا وول، ميلانا فاينتروب، سام ليتلفيلد، ديفيد جونتولي، ميلانيا هاسل.

نبذة عن الأحداث: عندما تعلم جوي برايد أنها لم يبقَ في عمرها سوى بضعة أسابيع، يقرر أبناؤها الاجتماع معًا كي يهتموا بها، رغم الأخطاء الكثيرة التي اقترفتها في حقهم.

The Wretched

تصنيف الفيلم: رعب

تاريخ بدء العرض: 1 مايو

مدة الفيلم: ساعة و36 دقيقة

فريق العمل: جون بول هوارد، بايبر كوردا، جاميسون جونز، عزي تسافي، زاره ماهلر، بلين كوركاريل، كيفين بيجلي، جابرييلا كيزادا بلومجاردنز

نبذة عن الأحداث: يعاني صبي في سن المراهقة بسبب طلاق والديه الوشيك، وفي الوقت نفسه يواجه ساحرة شريرة عمرها ألف عام، تعيش في جسد المرأة التي تسكن إلى جوارهم.

The Half of It

تصنيف الفيلم: كوميدي، رومانسي

تاريخ بدء العرض: 1 مايو

مدة الفيلم: ساعة و44 دقيقة

فريق العمل: كاثرين كيرتن، ليا لويس، دانيال ديمر، ألكسيس لومير، كولين تشو، ولفغانغ نوفوغراتز.

نبذة عن الأحداث: فيلم كوميدي رومانسي حول فتاة صينية أمريكية خجولة تمر بالعديد من المواقف الرومانسية والكوميدية وهي في المرحلة الثانوية.

Walkaway Joe

تصنيف الفيلم: أكشن ودراما

تاريخ بدء العرض: 8 مايو

فريق العمل: جيفري دين مورجان، ديفيد ستراتهيرن، جوليان فدير، جولي آن إيمري.

نبذة عن الأحداث: فيلم كلاسيكي امريكي يحكي قصة صداقة بين صبي صغير يبحث عن والحده ورجل يتجول وحيدًا كي يبتعد عن ماضيه، يجدان نفسيهما أمام فرصة ثانية قوية، قد تساعدهما على النجاة والخلاص من معاناتهما.

The High Note

تصنيف الفيلم: دراما رومانسي

تاريخ بدء العرض: 8 مايو

فريق العمل: داكوتا جونسون، إيدي إيزارد، بيل بولمان، آيس كيوب، كلفن هاريسون جونيور، تريسي إليس روس، زوي تشاو.

نبذة عن الأحداث: تدور أحداث الفيلم داخل عالم موسيقي مذهل في لوس أنجلوس عن نجمة كبرى في عالم الموسيقى هي جريس دايفيس، والتي وصلت إلى مستوى لا يُصدق من النجومية، ومساعدتها ماجي التي تحلم بأن تكون مُنتجة موسيقية، وعندما يعرض مدير جريس عليها خيارًا يمكن أن يغير مسار حياتها المهنية، تعد ماجي وجريس خطة يمكن أن تغير حياتهما إلى الأبد.

Military Wives

تصنيف الفيلم: كوميدي ودراما

تاريخ بدء العرض: 22 مايو

مدة الفيلم: ساعة و52 دقيقة

فريق العمل: كريستين سكوت توماس، شارون هورجان، جيسون فلمنج، جريج ويس.

نبذة عن الأحداث: مع انتقال أزواجهم للمشاركة في حرب أفغانستان، تشكل مجموعة من النساء في الجبهة الداخلية جوقة ويجدن أنفسهم في الإعلام والحركة العالمية.

La Belle poque

تصنيف الفيلم: كوميدي، دراما

تاريخ بدء العرض: 22 مايو

مدة الفيلم: ساعة و50 دقيقة

فريق العمل: جيوم كاني، دانيال أوتويل، بيير أرديتي، فاني أردانت، دوريا تيلير.

نبذة عن الأحداث: زوجان في أزمة، يشعر هو بخيبة أمل وأن حياته تتداعى، وفي نفس اليوم يعرض عليه رائد أعمال العودة بالزمن إلى الوقت الذي يختاره.

A White, White Day

تصنيف الفيلم: دراما

تاريخ بدء العرض: 29 مايو

مدة الفيلم: ساعة و49 دقيقة.

فريق العمل: إنجفار سيجوردسون، أودا مكين هلينسدوتير، هيلمير سنور غوناسون، بيورن إنجي هيلمارسون، سارة دوغ أجيرسدوتير.

نبذة عن الأحداث: في بلدة آيسلندية نائية، يشتبه قائد في الشرطة خارج الخدمة بوجود علاقة غرامية بين زوجته ورجل من أهل البلدة، التي توفيت مؤخرًا في حادث سيارة. تتراكم الهواجس بداخله لمعرفة الحقيقة وتدفعه في تعريض نفسه واحبائه للخطر، خلاصة القول هي قصة حزن وانتقام وحب غير مشروط.