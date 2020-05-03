تراند اليوم : “عشماوى” يعود للتنظيم الإرهابى فى الحلقة التاسعة من “الاختيار”

شيرين طلعت

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل “الاختيار”، مساء اليوم السبت، عودة الإرهابى هشام عشماوى إلى منزله وبحثه عن زوجته وأهله، ويعرف أن الشرطة أخذتهم للتحقيق معهم، ويعاود الإتصال برفيقه “عماد” للعودة إلى التنظيم الإرهابى.

ونجد أسرة “عشماوى” المكونة من والدته وأخته وزوجته لا يصدقون ما قيل لهم عن عشماوى، ويصرون أن الشرطة تلفق له قضية اغتيال وزير الداخلية، وزوجته تقول إنه كان يبدو عليه التغيير.

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وعلى الجانب الآخر، نجد “المنسى” يتلقى مكالمة تليفونية تفيد بوقوع والده فى العيادة، وعلى الفور يطلب من قائده النزول فى إجازة للاطمئنان على صحة والده.

وتدور حلقات مسلسل “الاختيار” حول حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، والذى استشهد فى كمين “مربع البرث”.

مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام، وآسر ياسين، ومحمد رجب، واياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، ورامز أمير، وحازم سمير، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.