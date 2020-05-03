بدرية طلبة بعد مقلب رامز: “لا بنروح نهين نفسنا ولا بناخد ملايين”

كتب امير فتحي في الأحد 3 مايو 2020 06:01 صباحاً - نفت الفنانة المصرية بدرية طلبة ان تكون على علم مسبق بالمقبل وذلك في اول تعليق لها بعد حلقتها مع رامز جلال في برنامج “رامز مجنون رسمي”.

وقالت بدرية طلبة في تدوينة عبر حسابها على انستغرام: ” يا رب تكون حلقة رامز مجنون رسمي عجبتكم، وحابة أشرحلكم كواليس الحلقة، الموضوع بدأ باتصال من أروى لعمل لقاء معاها في برنامجها والإعداد طلب مني لبس يليق ببرنامج فيه ألعاب ومسابقات ويكون الأفضل بنطلون”.

وتابعت: ” وبعد كام سؤال من أروى فوجئت برامز ولعلم الجميع لا بنروح نهين نفسنا عشان ناخد فلوس ولا بناخد ملايين ولا كنت عارفة، الحكاية أن برنامج رامز برنامج قوي وله جمهوره وبينال مشاهدة عالية جدا ويا ريت تشوفوا البرنامج بعين التسلية والاستمتاع لأننا يهمنا متعتكم وابتسامتكم ورمضان كريم علينا جميعا”.

يذكر ان الفنانة بدرية طلبة كانت قد امتازت باستسلامها بشكل كامل لرامز حيث اكتفت بالصراخ والتوسل طيلة فترة المقلب.