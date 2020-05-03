شاهد.. حليمة بولند تكشف سر نجاح “رامز مجنون رسمي” المستفز: “الخلل فينا”!

كتب امير فتحي في الأحد 3 مايو 2020 06:01 صباحاً - تحدثت الاعلامية الكويتية حليمة بولند عن رأيها في سر النجاح الكبير الذي يحققه برنامج رامز جلال الجديد “رامز مجنون رسمي” والذي يعرض على قنوات mbc.

ووصفت حليمة بولند في برنامجها “مع حليمة” نجاح رامز بالمستفز وقالت “شئنا ام أبينا رامز يحقق نجومية ساحقة نتكلم عن نسبة مشاهدة خلال يومين 50 مليون وان هذا العمل اصبح ترند بشكل يومي على منصات التواصل الاجتماعي وصار حديث الصغار والكبار وجميع الناس “.

وتابعت حليمة بولند “الخلل فينا نحنا لأن برنامج رامز دائما سيفضل الكذبة اللي كلنا عارفين حقيقتها ومع ذلك نبقى مستنايين نشوفها ونبقى فرحانين واحنا بينكذب علينا”.