شاهد.. صراخ هستيري لـ بدرية طلبة في “رامز مجنون رسمي”

كتب امير فتحي في الأحد 3 مايو 2020 06:01 صباحاً - وفعت الفنانة المصرية بدرية طلبة ضحية الحلقة التاسعة من برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يذاع على فضائية “أم بي سي مصر”.

وكانت لافتا استسلام بدرية طلبة تماماً لكل ما فعله رامز خلال فقراته المتعددة بحيث لم تعترض او تتحداه واكتفت بالصراخ الهستيري والتوسل.

وتوسلت بدرية طلبة لرامز كثيراً للتوقف عن مقالبه، وعندما كانت لا تجد استجابة كانت لا تتكلم نهائياً، حتى أنها نالت تعاطف رامز نفسه فقبّل رأسها أكثر من مرة.

عقب انتهاء المقلب، لم يكن هناك أيضاً رد فعل من بدرية طلبة بل ختمت الحلقة بزغرودة مفاجئة.