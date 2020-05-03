رضوى الشربيني تدلل بشرتها بعملية تقشير.. وبلقيس فتحي تتغزل بها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني تدليل بشرتها، بعمل تقشير لها.

الإعلامية المصرية نشرت صورة لها بعد تقشير بشرتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت بقولها: “تقشير البشره أختراع يا بنات”.

الفنانة اليمنية بلقيس فتحي عبرت عن إعجابها بإطلالة رضوى، حيث علقت على الصورة، بقولها: “يا نهار أبيض عالجمال”.

وكانت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني قد علقت مؤخرا على مشاهد عرضت ضمن مسلسلات رمضان، تتناقد مع النصائح التي تقدمها للبنات باستمرار، ومنها مشهد طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز في مسلسلها “ونحب تاني ليه”، ومشهد طلاق الفنانة ‏أيتن عامر في مسلسلها “فرصة تانية”، حيث ترجت كل منهما الرجل حتى لا يتركها.‏

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الإعلامية المصرية نشرت صور من هذه المشاهد، وعلقت عليها بقولها أنها تهد كل ما فعلته، حيث كتبت: “اللي عملته في سنة المسلسلات جايه هتهده في مشهد، أنا مش هقدر أسكت أكتر من كده”.‏

وكانت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “ونحب تانى ليه”، قد بدأت بإنطلاقة ساخنة، وهي طلاق “غالية” ياسمين عبد العزيز من زوجها شريف منير “عبد الله”، لانشغاله دائماً وإهماله لها.

وتعمل غالية فنانة تشكيلية وتتدهور علاقتهما ويبدو من المشاهد الأولى أن “غالية” تحبه بشدة وتحتاج فقط أن يعاملها بحب ورومانسية، لكنه يؤكد دوما أنه غير سعيد في حياته معها.

وتوالت أحداث الحلقة الأولى من المسلسل في ذكرى زواجهما، واعتقاد “غالية” ياسمين عبد العزيز أن “عبد الله” شريف منير سيحضر لها مفاجأة ولكنه لا يفعل، فتجهز احتفالا رومانسيا في المنزل، لكنه يبدو غير مهتم بما تفعله، ثم يخرجان للسهر في أحد الأماكن، وهناك يتشاجر مع أحد الشباب بعدما وجده يتحدث مع زوجته، فتخبره “غالية” ياسمين عبد العزيز أنها تعاني من إهماله لها، بينما يدافع عن نفسه بأنه غير سعيد معها، فتطلب منه الطلاق، وينتهي الخلاف مساء، لكنه في الصباح يستجيب لطلبها ويطلقها، في موقف مفاجئ منه.

بينما في مسلسل “فرصة تانية” يترك أحمد مجدي أيتن عامر في حفل زفافهما، ثم يطلقها لتعلقه بياسمين صبري، لكنها تظل تطارده حتى يعود لها.