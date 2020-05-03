عمرو يوسف: مستوى كندة علوش في الطبخ أصبح سيئاً بسبب الحسد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في الوقت الذي كان دائماً ما يمدح الفنان المصري عمرو يوسف في أكلات زوجته، الممثلة السورية كندة علوش، وانبهاره بطبخها السوري، فاجأ الممثل الشاب الجميع في أحدث ظهور له، وكشف عن أن مستوى كندة في الطبخ أصبح سيئاً.

الفنانة اللبنانية رزان مغربي كانت تداعب عمرو خلال استضافته في برنامج «إغلب السقا»، وسألته عن الوجبات الشامية على الإفطار من إعداد زوجته كندة، ليؤكد لها عمرو أنه لاحظ أن مستوى الفنانة السورية في الطبخ بدأ في الهبوط، وربط ذلك بتعرضها للحسد، نتيجة حديثه المستمر عن أكلها الجيد، وحبه في الوجبات السورية التي تعدها زوجته، وقال: «في حسد بيحصل، أكلها بقى وحش وأنا خسيت أهو بسبب نزول مستواها في الطبخ».

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يُذكر أن كندة علوش وعمرو يوسف احتفلا بزفافهما يناير 2016 مرتين، الأولى كانت في حفل أسري بفندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، والثانية كانت بحفل ضخم حضره باقة من ألمع نجوم الوطن العربي بفندق كاتاراكت بأسوان، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى «حياة» نوفمبر 2018.

من ناحية أخرى، كان فيلم «ولاد رزق» في موسمه الثاني آخر الأعمال المعروضة لعمرو يوسف، وقد شارك في بطولته أمام أحمد الفيشاوي، أحمد داود، أحمد عز، والعمل من إخراج طارق العريان، وكان مسلسل «طايع» آخر أعماله الدرامية، وقد عُرض خلال الموسم الرمضاني لعام 2018.