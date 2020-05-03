بدرية طلبة بعد مقلب رامز مجنون رسمي: لن أهين نفسي مقابل المال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نفت الفنانة المصرية بدرية طلبة ما تردد حول فبركة حلقات برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي»، وتصوير حلقاته بعلم الضيوف بتفاصيل المقلب، وذلك في أول تعليق لها بعد انتشار اسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب عرض حلقتها.

بدرية شددت على عدم معرفتها بتفاصيل المقلب أو كون البرنامج للفنان المصري رامز جلال، وكتبت: «أتمنى تكون حلقة رامز مجنون رسمى عجبتكم وحابه أشرحلكم كواليس الحلقة بدءا من اتصال أروى لعمل لقاء معاها في برنامجها والإعداد طلب منى لبس يليق ببرنامج فيه العاب ومسابقات ويكون الافضل بنطلون».

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وتابعت: «وبعد كام سؤال من أروى فوجئت برامز ولعلم الجميع احنا لا بنروح نهين نفسنا علشان الفلوس ولا بناخد ملايين ولا كنت عارفه»، مضيفة: «الحكاية ان برنامج رامز برنامج قوى وله جمهور وبينول نسبة مشاهدة عاليه جدا وياريت تشوفوا البرنامج بعين التسلية والاستمتاع لاننا يهمنا متعتكم وابتسامتكم ورمضان كريم علينا جميعا».

يُذكر أن بدرية طلبة تشارك في المارثون الرمضاني الجاري بمسلسلين هما «البرنس» الذي تجسد فيه شخصية راقصة، وذلك أمام محمد رمضان، روجينا، أحمد زاهر، وغيرهم، كما تشارك في بطولة مسلسل «فلانتينو» بدور خادمة، وذلك أمام عادل إمام، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، وغيرهم.

مشاركة بدرية في رمضان لا تقتصر على الأعمال الدرامية فقط، حيث تشارك الفنانة المصرية انتصار في تقديم برنامج «البروفة» على شاشة النهار الفضائية المصرية.