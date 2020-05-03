عامر خان يبتكر حيلة ذكية لكي لا يحصل على تبرعاته إلا الفقراء

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

يُعرف عن الفنان الهندي المسلم عامر خان سخاء غير محدود، حيث قام مؤخراً يمنح عدد من المحتاجين والفقراء مبالغ مالية، للمساعدة بمناسبة حلول شهر رمضان الجاري، وابتكر لذلك طريق جديدة تحفظ لهم كرامتهم.

قام نجم “بي كى” بحيلة مبتكرة، وهي تعبئة أكياس بالدقيق الدقيق وتوزيعها على المحتاجين؛ لكن الفنان الكبير قام بوضع مبالغ مالية داخل الدقيق حتى لا يأتي إلا المحتاجين.

يقول المصدر أن الكثيرين قاموا بالتوين من شأن مساعدة عامر القليلة/ (كيلو دقيق)، ولم يحضر لأخذ المساعدات الا المحتاجين فعلاً، الذين رأوا في تلك المساعدة البسيطة جزء يغنيهم عن السؤال، لكن من حصل على كيلو غرام دقيق وجد في داخله مبلغ 15 ألف روبية.

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في فيد شاركه أحد المستخدمين يمكننا سماع شخص يقول في أنه عندما عاد الناس إلى منازلهم بعد استلام الدقيق، وجدوا 15000 روبية في الأكياس.

الفيديو عبارة عن شاشة مقسمة حيث يمكن سماع شخص واحد يذكر تفاصيل التبرع، بينما على الجانب الآخر، يمكن رؤية صورة عامر خان. ومع ذلك، لا يذكر الفيديو مكان وقوع الحادث.

فيما شارك العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الفيديو على فيسبوك وتويتر يشيدون بجهود عامر خان.