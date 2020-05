شكرا لقرائتكم خبر عن مارشميلو و هالزي يطرحان ديو آغنية Be Kind والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم مارشميلو والنجمة هالزي ديو غنائي بعنوان Be Kind ، وهي الأغنية التي تقول كلماتها “ I don’t know why you hide from the one / And close your eyes to the one / Mess up and lie to the one that you love / When you know you can cry to the one / Always confide in the one / You can be kind to the one that you love”.

Advertisements

كريستوفر كومستوك، والمعروف باسم مارشميلو، ولد فى 19 مايو 1992، هو منتج موسيقى إلكترونية أمريكى ولاعب "دى جى"، وكان قد تعاون، مع عمرو دياب فى ألبوم "كل حياتى"، والأغنية التى نفذت بالتعاون بين الهضبة ومارشميلو هى أغنية "باين حبيت"، وكانت كلمات الأغنية تقول "باين حبيت أيوه أنا حبيت حبيت الدنيا اللى بتضحكلى معاك على طول.. باين حبيت أيوه أنا حبيت وبشوف فى عينيك الفرحة اللى تخلينى بقول".

أما هالزي و اسمها الحقيقي " اشلي نيكوليت فرانجيبان " بدأت حياتها المهنية في 2014 قدمت عددا كبيرا من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها : " Sorry " و " Graveyard " و " Nightmare " ، و غيرهم و كانت هالزي تم ترشيحها عدة مرات لنيل جائزة الجرامي إلا إن الحظ لم يحالفها، ومن أبرز الجوائزالتي حصدتها ، هي " MTV Europe Music Awards " و " GLAAD Media Awards "