شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد يسجل دعاء دينى بمناسبة شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المطرب محمد رشاد دعاء ديني جديد بمناسبة شهر رمضان الكريم،من كلمات ابراهيم صلاح، وألحان رزق،وتوزيع ومكس مودى منير، ومن المقرر أن يتم طرحه الأسبوع الحالي علي يوتيوب والقنوات الفضائية المختلفة.

كانت آخر أعمال محمد رشاد الغنائية كليب "دلع"، والذي تعاون فيه مع الملحن محمود أنور، بينما كلمات الأغنية من تأليف الشاعر محمد مصطفى، وتوزيع محمد شفيق، كما طرح قبلها أغنية حملت اسم "احساسى"، .. وهى من كلمات عمرو المصري، وألحان علاء الراوي، وتوزيع عمر إسماعيل.

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يذكر أن رشاد يشارك حاليا لأول مره في مسلسل رمضان حاليا بعنوان "ليالينا" تدور أحداثه في إطار اجتماعي ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات مثل غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، وإياد نصار، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشباب مثل نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيرى، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، وآخرون من النجوم.