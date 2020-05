شكرا لقرائتكم خبر عن كاتي بيري وأورلاندو بلوم يرتديان نفس الملابس بتوقيع Fauci Gang والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم أورلاندو بلو وشريكته كاتي بيري صورة عبر حسابه بموقع انستجرام وهما يرتديان نفس التي شيرت وكتب عليه ” Fauci Gang” أو عصابة فاوتشي وكتب إلي جوار الصورة ” إذا كنت من عصابة فاوتشي اضغط مرتين”.

فاوتشي ليس ماركة للملابس أو خط أزياء جديد وإنما هو اسم خبير الأوبئة الأمريكى، أنتونى فاوتشى والذي يظهر دوما في المؤتمرات للكشف عن أخر تطورات فيروس كورونا في أمريكا، وقام مؤخرا النجم العالمي براد بيت بتجسيد شخصيته فى البرنامج الساخر SNL.

وقال براد بيت وهو يجسد شخصية فاوتشى "أولاً ، أود أن أشكر جميع النساء الأكبر سناً في أمريكا الذين أرسلوا لي رسائل بريد إلكتروني داعمة وملهمة وأحيانًا مصورة" ، ثم أوضح أنه كان هناك الكثير من المعلومات الخاطئة حول الفيروس التاجي ، وأن "نعم ، لقد اتخذ الرئيس بعض الحريات مع إرشاداتنا".

ثم قال إنه يود أن يوضح ما الذي يحاول الرئيس ترامب قوله، مضيفا: "وتذكروا ، دعونا نبقي بعقل متفتح".

يذكر أن براد بيت فاز مؤخرا بجائزة الأوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood وهو الفيلم الذي تدور أحداثه فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

ويركز الفيلم على سلسلة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة، وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن.

ويشارك فى بطولة الفيلم كل من براد بيت وليوناردو دي كابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.