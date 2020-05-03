شاهد.. سيلفي يجمع بين رامز جلال وبدرية طلبة

نشرت صفحة mbc مصر فيديو من برنامج رامز مجنون رسمي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأخذ النجم رامز جلال لأول مرة صورة سيلفي مع النجمة بدرية طلبة، وذلك أثناء البرنامج حيث أمر رامز مساعديه بإنزال الكرسي في حوض مليء بالماء

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ثم هددها رامز بوضع حيوانات به فتترجاه بأن يتوقف لخوفها منه، وتبدأ بدرية بالصراخ الهيستيري فيطالبها رامز بإخراجها ويحاول تهدئتها قبل أن يستدرجها للجزء الأخير من المقلب وتسقط في حفرة الماء ليعلن انتهاء المقلب.

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يذكر أن برنامج رامز مجنون رسمي تقديم رامز

جلال وأروى، وتعد فكرة البرنامج مقلب يقوم به رامز، ويكون أحد ضحايا المقلب من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وبعض الشخصيات العامة، ومن أبرزهم: سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، كما سافر معه ثنائي الفريق الحارس الدولي محمد الشناوي والتونسي على معلول، والفنانين حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، ومحيي إسماعيل والراقصة جوهرة.