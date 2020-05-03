كشفت الفنانة الشابة ليلى زاهر عن كواليس العمل مع ياسر جلال والمخرج حسين المنباوي، وأوضحت أنها تعلمت الكثير من الأمور الخاصة بالتمثيل من كلاهما.
كما أوضحت لبوابة الوفد إن ياسر
الجدير بالذكر أن مسلسل الفتوة من بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني، وغيرهم ومن تأليف هاني سرحان ومن إنتاج سينرجي وإخراج حسين المنباوي.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى زاهر للوفد: تعلمت كثيرًا من ياسر جلال وحسين المنباوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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