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ليلى زاهر للوفد: تعلمت كثيرًا من ياسر جلال وحسين المنباوي

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كشفت الفنانة الشابة ليلى زاهر عن كواليس العمل مع ياسر جلال والمخرج حسين المنباوي، وأوضحت أنها تعلمت الكثير من الأمور الخاصة بالتمثيل من كلاهما. 

 

كما أوضحت لبوابة الوفد إن ياسر

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جلال كان بمثابة الأب الثاني لها وقد نصحها بالتواضع مع الجميع كذلك الثقة بالنفس وهو الأمر الذي كان يؤكد عليه حسين المنباوي فلقد كان يتعامل معها كأي ممثلة محترفة وهو الأمر الذي أعطاها ثقة بنفسها. 

 

الجدير بالذكر أن مسلسل الفتوة من بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني، وغيرهم ومن تأليف هاني سرحان ومن إنتاج سينرجي وإخراج حسين المنباوي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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