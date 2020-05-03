إطلاق ليالي رمضان الفنية "أونلاين" بإقليم غرب ووسط الدلتا

في بث الفعاليات الرمضانية 'أونلاين' بجميع الفروع الثقافيه التابعه للإقليم 'بالإسكندريه والبحيرة والغربية والمنوفية ومطروح والمركز الثقافي بطنطا ومركز الإبداع الفني بدمنهور'.
أطلق إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالية علي شبكات التواصل الإجتماعي بعنوان ليالي رمضان الثقافية والفنية وذلك ضمن مبادرة وزارة الثقافة 'خليك في البيت الثقافة بين ايديك'.
وقال رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي أحمد درويش، في بيان، إنه تم البدء
وأوضح درويش، أنه فور الدخول علي إحدي صفحات الفروع السابقة أو إدارة العلاقات العامة والإعلام بغرب ووسط الدلتا الثقافي أو إقليم غرب ووسط الدلتا 'الخط الساخن' يمكن للمشاهد التعرف علي الفعاليات المختلفة ومواعيد بث الحفلات الفنية والعروض السينمائية والأفلام التسجيلية والكرتونية وبرامج التعلم عن بعد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي تتنوع بين ورش أشغال يدويه وتطريز وتحف فنيه وديكورات، كما يمكنه أيضا مشاهدة حلقات نقاشيه ومحاضرات تثقيفية وتوعوية وورش حكي وأمسيات شعرية.
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