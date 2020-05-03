صلاح عبدالله يكشف كواليس جديدة عن مسلسل "الاختيار"

صرح النجم القدير صلاح عبد الله، أنة يقضي شهر رمضان في زمن الكورونا داخل منزل، ويتمنى من الله أن يرفع تلك الغمة عن العالم، مشيرًا أن مصر تعرضت للكثير من الأزمات خلال الأيام الماضية، موضح أن الوقاية الصحية هيه من ستقضي على فيروس كورونا وعدم الخروج من المنزل أيضًا.

وأكد صلاح عبد الله من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن الذي يقدمة الإعلامي سيد علي بقناة الحدث اليوم الفضائية، أن مسلسل الإختيار واجب وطني، وأنا من رشح نفسي لمسلسل الإختيار لأني عندما علمت بأن بيتر ميمي يجهز للعمل طلبت منة المشاركة ولو بمشهد واحد فقط،

وهذه ليست عادتي على الإطلاق.

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وتابع عبد الله، وقدمت شخصية المحارب القديم والد الفنان محمد رجب صديق أحمد المنسي ومن قبض على الإرهابي الخسيس هشام عشماوي، وكنت أشعر بسعادة لا توصف عندما صورت الدور.

وأختتم صلاح عبد الله، وعند التصوير قلت جملة جميلة جدًا وهي: نحن كنا نصنع كمائن للإسرائليين المعتدين الذي أحتلوا الأرض ولكن الأن للأسف يتم صناعة كمائن لضبطنا وعسكرنا لحفظ الارض.