بالحلقة الـ 12.. وصلة ضحك لـ داليا البحيري في خلي بالك من فيفي

تبدأ الحلقة الثانية عشرة من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب النجمة داليا البحيري إلى فيلا فيفي عبده التي يقام بها المقلب، وقبل دخولها يحاول حارس الفيلا، استفزازها بعدم السماح لها بالدخول.

وتدخل داليا إلي الفيلا وتحدث انفجارات تخيفها فتحاول فيفي عبده وضيفتها تهدئة داليا وتجلس لتتحدث معه ثم تحدث الانفجارات مجددًا لإخافة داليا، وتدخل

الخادمة لتخيفها هي الأخري بلهجة غريبة أقرب لحديث الدجالين.

وخلال الحلقة تظهر سيدة تدعي أنها ممسوسة من الجان فتفزع داليا وتحاول الهرب فتفتعل فيفي خلاف مع داليا ويظهر دخان كثيف وتقوم هذه السيدة بمهاجمة داليا وهي تردد لهجتها الغريبة، ثم تفقد فيفي عبده الوعي وتحاول داليا مساعدتها

ولكنها تكتشف في النهاية أنها ضحية مقلب فيفي عبده.

Advertisements

يذكر أن برنامج خلي بالك من فيفي تقديم الفنانة فيفي عبده، وهو برنامج مقالب حيث يتم استضافة بعض نجوم الفن والرياضة والإعلام، وهو عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية.

شاهد من هنا