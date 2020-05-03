تبدأ الحلقة الثانية عشرة من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب النجمة داليا البحيري إلى فيلا فيفي عبده التي يقام بها المقلب، وقبل دخولها يحاول حارس الفيلا، استفزازها بعدم السماح لها بالدخول.
وتدخل داليا إلي الفيلا وتحدث انفجارات تخيفها فتحاول فيفي عبده وضيفتها تهدئة داليا وتجلس لتتحدث معه ثم تحدث الانفجارات مجددًا لإخافة داليا، وتدخلالخادمة لتخيفها هي الأخري بلهجة غريبة أقرب لحديث الدجالين.
وخلال الحلقة تظهر سيدة تدعي أنها ممسوسة من الجان فتفزع داليا وتحاول الهرب فتفتعل فيفي خلاف مع داليا ويظهر دخان كثيف وتقوم هذه السيدة بمهاجمة داليا وهي تردد لهجتها الغريبة، ثم تفقد فيفي عبده الوعي وتحاول داليا مساعدتهاولكنها تكتشف في النهاية أنها ضحية مقلب فيفي عبده.
يذكر أن برنامج خلي بالك من فيفي تقديم الفنانة فيفي عبده، وهو برنامج مقالب حيث يتم استضافة بعض نجوم الفن والرياضة والإعلام، وهو عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية.
شاهد من هنا
كانت هذه تفاصيل خبر بالحلقة الـ 12.. وصلة ضحك لـ داليا البحيري في خلي بالك من فيفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.