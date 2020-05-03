كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر أيمن بهجت قمر لـ"الخليج 365 الفني": عملي مع الزعيم في "فلانتينو" أعظم وأهم الأعمال في حياتي.. ولهذا السبب كنت أخاف منه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واحد من أشهر الشعراء في مصر والوطن العربي كتب لكبار المطربين، على رأسهم الهضبة عمرو دياب، إنه الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، الذي يشارك بالموسم الدرامي الرمضاني هذا العام من خلال كتابة مسلسل "فلانتينو" ويجسد بطولته الزعيم عادل إمام.

وكان لـ"الخليج 365 الفني" حوار مع الشاعر أيمن بهجت قمر؛ عن مسلسل "فلانتينو" تحدث به عن كواليس المسلسل وأجواءه مع الزعيم، وإلى نص الحوار:

- كيف تلقيت ردود الأفعال بعد عرض مسلسل "فلانتينو"؟

"الحمد لله".. سعيد بردود أفعال الجمهور على مسلسل "فلانتينو"، والجميع اتصل بي لكي يهنئني، كما قرأت تعليقات كثيرة جيدة.

- كيف جاءت لك فكرة مسلسل فلانتينو؟

جاءت لي فكرة مسلسل "فلانتينو" منذ 3 سنوات الرئيسية والتي لم تعرض حتى الآن والمقرر أن يتم عرضها خلال الحلقات المقبلة، وعندما علمت أن الفنان عادل إمام، يبحث عن سيناريو مسلسل، عرضته على المخرج رامي إمام، ثم اجتمعنا مع والده في مكتبه.

- كم من الوقت استغرق مسلسل فلانتينو؟

كتابة مسلسل" فلانتينو"أخذت وقت جيد في الكتابة، فهو استغرق 7 شهور.

- هل شاركت في اختيار الممثلين للأدوار؟

اختيار الممثلين في المقام الأول يعود إلى المخرج، ولكن اقترحت على رامي إمام، بعض الترشيحات وإن رأي أنه مناسب للدور يوافق وهو شخص متعاون للغاية.

- من صاحب فكرة اختيار عدد كبير من الفنانين ممن لم يسبق لهم الوقوف أمام الزعيم من قبل؟

هي كانت تشاور بيني وبين المخرج رامي إمام، فقد أحببنا أن يكون في المسلسل الفنانين جيدين وأيضا كان البعض غائب عن الساحة لظروف خاصة، لذلك قررنا الإستعانة بممثلين أقوياء.

Advertisements

- ما هي أجواء جلسات العمل على "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام؟

الأجواء العامة مع الزعيم عادل إمام، كانت بالنسبة لي من أعظم وأهم الأعمال التي شاركت بها في حياتي؛ وأنا أرى أن الفنان عادل إمام من أكثر الفنانين الذين يفهمون أصول المهنة وهو يعرف "يعني إيه" مخرج ومؤلف، وكان دائما يتناقش معنا فقد كان المخرج رامي إمام؛ هو المرآة بالنسبة لي مع والده، لأن يعرف ما الذي يناسبه أما عن عملي مع الزعيم فهو شرف لي وإرتحت وتعلمت من التعاون معه.

- هل كنت تحرص على حضور تصوير المسلسل؟

كنت حريص على حضور بعض المشاهد، المهمة فكنت أحضر في بداية التصوير، ولكن عند ماجاء الزعيم، كنت أخاف وأرحل وذلك لأنه تجمعه علاقة صداقة قوية بوالدي، فهو بمقام عم لي.

- كيف جاء اختيار الفنان سمير صبري للمشاركة بالعمل واستدعاء الايفيه الشهير "دة واحد صاحبي متعرفوش" من فيلم "البحث عن فضيحة"؟

جاءت فكرة وجود الفنان سمير صبري،في المسلسل، عندما كنت أتشاور مع رامي إمام، فهو شرف كبير مشاركة الفنان سمير صبري، وإستغليت وجوده في كتابة "الإيفيه" وكنا بدأنا تصوير المسلسل.

- لماذا قررت الإبعاد عن كتابة الأغانى؟

قررت أن ابتعد عن كتابة الأغانى لفترة، ولم تكن دائما والمقرر أن أعمل في الفترة القادمة بالطريقة التي أرتاح بها.

- كيف تقضي وقتك في فترة الحجر الصحي المنزلي؟

في أول ثلاث أسابيع من الحجر الصحي، لم أكن أخرج من المنزل وكنت أجلس بجانب زوجتي وأبنائي، إلا أنني حاليا أذهب إلى مكتبي حتى أباشر أمور عملي.

- ما هي المسلسلات التي تتابعها في شهر رمضان؟

أتابع مسلسل" فلانتينو" فقط.