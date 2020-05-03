ابراهيم نصر: "برامج المقالب اليوم تسبب التخلف والأمراض النفسية للأطفال" فهل قصد رامز جلال؟

حالة من الإستياء الشديد انتابت الفنان الكبير إبراهيم نصر الذي يعد من أهم نجوم الفن الذين تميزوا بتقديم برامج المقالب، وذلك بسبب المحتوي الذي يقدم حاليا في برامج المقالب.

وأجري إبراهيم نصر مداخلة لبرنامج القاهرة اليوم وتحدث عن برامج المقالب وقال إنها سببت للكثيرين من الأطفال الأمراض النفسية والتخلف العقلي بسبب ما يشاهدوه ويقوموا بتقليده.

وأضاف أنه لم يستطع تقييم زميل له لان قدرتهم في هذه النوعية من البراامج معروفة، ووصف أن ما يقدم من برامج المقالب حاليا شيئا صعبا للغاية.

وكشف أن برامج المقالب التي كان يقدمها خلال فترة التسعينيات مختلفة تماما عما يقدم حاليا، لانه كان يبتكر من خلالها شخصيات وكان يتفاعل مع الجمهور بهذه الشخصيات ويصعب علي أي شخص حاليا أن يقلدها، مشيرا إلي أنه كان سيعود لتقديم برنامج جديد خلال الفترة الحالية ولكنه تأجل بسبب أزمة كورونا كما أن الظروف التي نمر بها حاليا لا تسمح بخروج برنامجه للنور .

يشار إلي ان الفنان إبراهيم نصر كان يستعد لطرح برنامج جديد بعنوان حياتي وضحكاتي ولكنه لم يجد العرض المناسب من الفضائيات لتقديم برنامجه، وينشغل حاليا في التحضير لأحد الأعمال الفنية الجديد التي سيفاجئ بها الكثيرين من محبيه.

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