محمد إمام يرد على سخرية النشطاء من صمام أمان بندقيته في «الاختيار»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري محمد إمام، في إحدى حلقات مسلسل “الاختيار”، والذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة، عن قصة البطل الشهيد أحمد المنسي.

محمد إمام، شارك كضيف شرف في الحلقة الخامسة من المسلسل وظهر وهو يمسك بالسلاح ويستعد لإطلاق النار دون أن يسحب صمام الأمان وهو الأمر الذي عرضه للكثير من لسخرية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبسبب التعليقات اضطر محمد إمام، للرد عليها قائلًا في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “توتير”: “لكل اللي بيسألوا عن سقاطة الأمان ونوع السلاح.. دي صورة من التدريبات على المشهد ومش موجودة في المسلسل.. انتوا كبرتوا الموضوع ليه”.

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كما علق مخرج العمل بيتر ميمي، على الصورة، عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر قائلًا: “وجب التوضيح، الصورة ديه فوتوغرافيا من البروڤات وغير موجودة بالمشهد حلقة ٥، رجاء تحرى الدقة قبل النشر الاختيار”.

ويشارك في بطولة العمل، أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.