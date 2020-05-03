أحمد فهمي يسخر من هنا الزاهد في مسلسله الجديد ثم يعتذر لها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سخر الفنان المصري أحمد فهمي من زوجته الفنانة هنا الزاهد، في مسلسله الرمضاني الجديد “رجالة البيت”.

فهمي قال خلال إحدى حلقات المسلسل: “طنط منال دي صوتها أجش.. عامل زي صوت الفنانة الرقيقة هنا الزاهد”، ثم قام بتقليد صوتها.

الفنان المصري وجه اعتذارا لزوجته على سخريته منها، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، حيث كتب مازحا: “معلش يا هنا”.

يذكر أن الفنان المصري أحمد فهمي يشارك في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل “رجالة البيت” بمشاركة الفنان أكرم حسني، والفنانة دينا محسن الشهيرة بـ “ويزو”، والفنان بيومي فؤاد، وهو من إخراج أحمد الجندي.

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وقد نال المسلسل الكثير من الانتقادات، نظرا لاعتماده على كوميديا “الإفيهات”، والتي وصفها الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بأنها إفيهات سخيفة وليست مضحكة بالمرة.

وكان الفنان المصري أحمد فهمي قد كشف أنه يستعد للخضوع لجراحة ثالثة في المريء بعد انتهاء شهر رمضان، وذلك على الرغم من خضوعه لنفس العملية مرتين في مصر وبلجيكا خلال الأشهر الماضية.

الفنان المصري أكد أنه لا يزال يعاني من آلام في المريء رغم العمليتين السابقتين، حيث تبين حاجته إلى جراحة ثالثة، وذلك وفقاً لنتائج الفحوصات والأشعة.

وأضاف أن طبيبه الفرنسي جاك ديفير، طالبه بعدم استكمال تصوير مسلسله الرمضاني الجديد “رجالة البيت” بسبب حالته، لكنه أصر على مواصلة التصوير لأنه “شغل ناس” ولا يجوز التأخر عنه.

فهمي نفى كل ما تردد عن إصابته بمرض السرطان، مؤكدا أنه يعاني من مرض نادر اسمه “لاتن باتش”، وبسببه تُفرز بعض الخلايا عُصارة مضرة.