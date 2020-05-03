دوا ليبا تعلق على حمل جيجى حديد.. فيديو

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

علقت المغنية والمطربة البريطانية دوا ليبا، عن خبر انتظار النجمة و السوبر موديل الأمريكية والفلسطينية الأصل الشهيرة جيجي حديد، البالغة من العمر 25 عاما، مولودها الأول من المغني الشهير زين مالك.

وجاء ذلك في مقابلة أجرتها دوا ليبا وهي صديقة عارض الأزياء أنور حديد شقيق جيجي مع إذاعة ” The Edge NZ “، وذلك عندما سُئلت دوا عن شعورها بشأن طفل جيجي وزين مالك قالت : أنه خبر مثير للغاية .. ونحن نشعر بحماس شديد .

و بسؤال دوا ليبا عما إذا كانت على علم خبر حمل جيجي حديد قبل أن ينشر لأول مرة بوسائل الاعلام عن طريق موقع TMZ أكدت دوا ليبا أنها بالفعل كانت تعلم الخبر قبل نشره بوسائل الاعلام لكن بفترة ليست بطويلة.

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والجدير بالذكر أنه بالرغم من مواجهة النجمة العالمية دوا ليبا صراع ومشكلات مع أحدث ألبوم غنائي لها وهو “Nostalgia Future”، بدءا من إطلاق الألبوم وسط الحجر الصحي خوفا من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلي أنه تم تسريب الألبوم في 25 مارس، وهو ما أجبرها لأطلاقه رسميا بعد عدة أيام من تسريبه وقبل أسبوع واحد من موعد إصداره المخطط له في 3 أبريل و بالرغم من كل ذلك إلا أن النجمة البالغة من العمر ( 24 عاما ) تحصد الكثير من النجاحات بالألبوم الجديد.

وكان آخر النجاحات التي حققها “Nostalgia Future”، للنجمة العالمية دوا ليبا، هو احتلال الألبوم المركز الأول في أستراليا لهذا الأسبوع على الرسم البياني الوطني “national chart”، وذلك حسب عدد من أهم وأشهر المواقع الفنية الشهيرة ومن ابرزها “بيلبورد” و”نويز”.