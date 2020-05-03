بن أفليك يحتفل بعيد ميلاد حبيبته الجديدة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يعيش النجم والممثل الأمريكي بن أفليك، أيام سعيدة خلال الفترة الحالية من حياته، مع حبيبته الجديدة، حيث احتفل بن أفليك، بعيد ميلاد حبيبته أنا دى أرماس، البالغة من العمر 32 عاما، فى منزل معزول بمنطقة صحراوية، ونشرت أنا عدداً من صور الاحتفال، حيث أحضر أفليك تورتة من الشيكولاتة وملأ المنزل بالبالونات الملونة.

ويبدو أن بن أفليك أختار الاحتفال بعيد ميلاد حبيبته فى منطقة معزولة بعيداً عن أجواء الحظر الصحى وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وكان النجم العالمي خرج عن النص فى تعليمات السلامة التى أوصت بها مراكز مكافحة الأمراض الوقائية بضرورة ارتداء القناع الطبى أثناء الخروج فى الشوارع لتغطية منطقة الوجه والأنف والفم لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، إلا أنه ظهر فى وقت سابق فى صورة جديدة التقطتها عدسات المصورين أثناء تواجده فى شوارع لوس أنجلوس الأمريكية بصحبة صديقته الممثلة العالمية آنا دى أرماس، وهو يرتدى القناع الطبى للوقاية من الفيروس، ولكن يقوم بتدخين السجائر خلف القناع.

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وسرعان ما انتشرت الصور التى التقطت للنجم العالمى عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة وفى وسائل الإعلام لتثير غضب جمهوره بعد تغافله عن تنفيذ تعليمات الوقاية بشكل كامل وتعريض حياته للخطر وحياة المقربين منه وكل من يتعامل معه.

وعلى جانب أخر، رصدت عدسات المصورين النجم والممثل الأمريكي بن أفليك وصديقته النجمة الشابة انا دي ارماس، مؤخرا، وذلك أثناء تنزهما في الشارع وهما يستمتعا بوقتيهما معاً، وهو الأمر الذي حدث مؤخراً أثناء خروجهما في شوارع مدينة لوس انجلوس وكلاهما يرتدي الماسك.

والتقط المصورين صورة للثنائي الشهير، وذلك أثناء قيام بن أفليك بتقبيل صديقته ومحبوبته التي تصغره بـ 16 عاما، وذلك خلال تقرير نشره موقع الديلي ميل وعدداً من المواقع التي أكدت أن الماسك لم يعيق بن أفليك لتوجيه قبلة إلي صديقته الذي يعيش معها أفضل أوقاته حالياً.

ومن جهة أخرى يحاول بن أفليك خلال الفترة الأخيرة تقريب انا دي ارماس من عائلته بشكل أكبر عن طريق معرفة أبناءه بها بمقابلتهم في أقرب فرصة إلا أن التقارير زعمت أن النجمة جينيفر جارنر والدة أبناءه وزوجته السابقة رفضت تلك المحاولات بشكل تام، ولا ترغب في أن يلتقي ابناءها بصديقة والدتهم الجديدة.