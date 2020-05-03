شكرا لقرائتكم خبر عن رضوى الشربينى تحيى ذكرى وفاة والدها: "ادعوا له وادعوا لكل أمواتنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الإعلامية رضوى الشربيني، على إحياء ذكرى وفاة والدها، في بوست لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام.

ونشرت مقطع فيديو لها من إحدى حلقاتها في برنامجها اثناء التعليق على وفاة الأب قائلة "طبعا وفاة الأب قهره"، وكتبت: "كان أصعب يوم في حياتي...ناس بتصرخ وناس بتعيط وناس بتزعق...وانا كل اللي حسته وفهمته إنه خلاص راح السند والظهر..... زي النهارده في رمضان...توفاه الله...أدعو له وادعوا لكل أمواتنا".

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رضوي الشربيني

يشار أن الإعلامية رضوي الشربيني وجهت رسالة لكل من النجمتين ياسمين عبد العزيز و أيتن عامر، من قبل بعد أدوارهما فى مسلسلات رمضان الحالية، حيث نشرت فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليه :" مسلسلات رمضان عايزه مننا ايه وأنا مش هاسكت".

وعلقت رضوي الشربيني لأيتن عامر على دور ريهام الذي تجسده في مسلسل "فرصة تانية"، وطالبتها بحفظ كرامتها قائلة :"ايه يا أيتن..ايه اللي عاملاه يا ده يا ماما.. بقالي 5 أيام شايلة على قلبي وساكتة وبقول بنتنا وهتعقل.. بنتنا مبتعقلش، في الحلقة الأولى خطفتيه من البنت، التانية روحتي طلبتى الجواز منه قولنا يمكن عندها اعتقاد بالمساواه بين الرجل والمرأة عشان متضيعش وقت".

وتابعت: "قالك انتي طالق، وانا ندمت أني اتجوزتك، تقومي تردي عليه تقوليلو أنت بتطلقني عشان تثبتلي أنك بتحبني، لا حبيبتي مكناش بنلعب بولة ستيميشن وهو خسرك ده طلقك، ده يستاهل قلة على وشه وقله بعد ما يمشي" وعلقت الفنانة أيتن عامر على الفيديو :قائلة "هتموتيني... بحبك يارودي... لا ده انا أعمل مسلسل مخصوص نجيب حق ريهام فيه".