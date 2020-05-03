طارق الإبياري لـ"الخليج 365": العمل مع عادل إمام فرصة لا تعوض

أكد الفنان المصري طارق الإبياري، أن مسلسل "فلانتينو"، يعد اللقاء الثاني الذي يجمعه بالزعيم عادل إمام، إذ سبق وشارك في بطولة مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" مع المخرج وائل إحسان.



وعن أسباب شعوره بالحماس للعمل في المسلسل، قال "الإبياري" لـ"الخليج 365": "هناك عدة أسباب في مقدمتها أنه بطولة الزعيم عادل إمام، والعمل معه فرصة رائعة وحلم يتمناه الكثير من الممثلين".

وأضاف: "أيضا كان أتمنى تكرار العمل مع المخرج رامي إمام بعد مسلسل (عايزة أتجوز) مع هند صبري لأنه مخرج متميز، ومن عوامل حبي لمسلسل (فلانتينو) الكاتب أيمن بهجت قمر مؤلف القصة لأنه يمتلك موهبة حقيقية".





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وحول شخصية "رفاعة" التي يجسدها في المسلسل قال: "بصراحة شديدة أعترف بأن شخصية (رفاعة) أرهقتني جدا، فهو فيسلوف العائلة ويمتلك قدرة كبيرة على تذكر تفاصيل المواقف والأشياء، حتى أنني تدربت كثيرا على الحديث بسرعة طبقا لتفاصيل الشخصية، وفي الحقيقة سعيد جدا بأن أدائي نال إعجاب الجمهور وتلقيت عليه ردود فعل طيبة".

وبسؤاله عن أجواء تصوير المسلسل قال: "كانت رائعة، ومن حسن الحظ تم الانتهاء من تصوير المسلسل قبل انتشار فيروس كورونا وتطبيق الإجراءت الإحترازية وفرض الحظر، فقد أربك هذا الفيروس العالم وأثر على تصوير العديد من الأعمال الفنية".

مسلسل "فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويضم نخبة كبيرة من النجوم مثل دلال عبدالعزيز وحمدي الميرغني وداليا البحيري ورانيا محمود ياسين.



