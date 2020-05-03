النجمة نادين نجيم تتحدى أحمد السقا بالتيك توك في برنامج "اغلب السقا"

نشرت النجمة نادين نسيب نجيم تحدى "تيك توك"مع أحمد السقا أثناء تواجدها معه في برنامجه "إغلب السقا" على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى تيك توك

وكتبت على الفيديو معلقة :" أحمد السقا وانا خلال برنامج اغلب السقا اتحديته بالتيك توك "

ويعتمد البرنامج على عدد من الفقرات الترفيهية والرياضية كما يحصل الفائز على جائزة مادية قدرها 100 ألف جنيه ويتم التبرع بها الى احدى الجهات الخيرية.

يعرض برنامج "إغلب السقا" على " MBCمصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل والذى يقدمه الاعلامية والفنانة رزان مغربي.

يذكر أن الفنان عمرو يوسف كان ضيف الحلقة السابقة من برنامج "اغلب السقا".

Advertisements

قد يهمك أيضا:

نادين نسيب نجيم تعلن عن تأجيل عرض مسلسلها الرمضاني

نادين نسيب نجيم تحتفل بسبت النور وعيد الفصح المجيد