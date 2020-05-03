كارول سماحة تستعيد ذكرياتها على المسرح

نشرت الفنانة كارول سماحة صورة جديدة لها على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وكتبت على الصورة معلقة :"شو اشتقت أوقف عالمسرح مع احترامى للحفلات الonline من البيت، من الغرفة ، من الصالون من الاستديو".

وتابعت اذا الفنان ما بحس بنفس الجمهور ..، وتنهيداتو وسقفاتو وين المتعة بالموضوع ؟!! .. شو رأيكن بالحفلات ال online اليوم ؟؟ .

يذكر أن آخر أعمال كارول سماحة أغنية "مش هعيش"، ‎كلمات أمير طعيمة، وألحان إسلام زكي، وتوزيع الكسندر، وتسجيل صوتي كرم عادل.

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‏‎وقدمت كارول سماحة، العديد من الأغاني المتنوعة والمختلفة التي لاقت نجاحا كبيرا، كان من بينها: "خليك بحالك"، و"حدودي السما"، و"إحساس" وغيرها من الأغاني.

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