القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة كارول سماحة صورة جديدة لها على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .
وكتبت على الصورة معلقة :"شو اشتقت أوقف عالمسرح مع احترامى للحفلات الonline من البيت، من الغرفة ، من الصالون من الاستديو".
وتابعت اذا الفنان ما بحس بنفس الجمهور ..، وتنهيداتو وسقفاتو وين المتعة بالموضوع ؟!! .. شو رأيكن بالحفلات ال online اليوم ؟؟ .
يذكر أن آخر أعمال كارول سماحة أغنية "مش هعيش"، كلمات أمير طعيمة، وألحان إسلام زكي، وتوزيع الكسندر، وتسجيل صوتي كرم عادل.
وقدمت كارول سماحة، العديد من الأغاني المتنوعة والمختلفة التي لاقت نجاحا كبيرا، كان من بينها: "خليك بحالك"، و"حدودي السما"، و"إحساس" وغيرها من الأغاني.
قد يهمك أيضا:
إطلالات متنوعة من كارول سماحة
كارول سماحة تعلن عن عمل فنى جديد
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تستعيد ذكرياتها على المسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.