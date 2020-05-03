تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد التاجي

نشر الفنان محمد التاجي صورة له عبر حسابه على "فيسبوك" وهو على السرير فى أحد المستشفيات.

وعلق على الصورة : "تمن ساعات نايم علي ضهري ومتربط التربيطة المنيلة دي في مستشفى عين شمس التخصصي بس الحمد لله خلص العذاب"، وذلك دون أى تفاصيل عما ألم به.

وفي تصريحات أدلى بها الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية ، قال إن الأمر بسيط وأن الفنان محمد التاجي خضع لعملية فى الجيوب الأنفية وطمأن جمهوره عليه وقال إنه عاد إلى منزله وهو الآن بخير وحالته مستقرة تمامًا.

وكان الفنان المعتزل محمد التاجى حرص على حضور تشييع جثمان المخرج الراحل سمير سيف وذلك من كنيسة العذراء مريم بأرض الجولف.

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