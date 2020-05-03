الفنانة جنات تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الأولى

القاهرة - لايف ستايل
احتفلت الفنانة جنات، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد ميلاد ابنتها الاولى "جنات".
ونشرت جنات صورة تجمعها بابنتها وزوجها وعلقت قائلة: "كل سنة وأنتي منورة حياتنا يا جيني.. أول سنة عيد ميلاد".
يشار إلى أن جنات تزوجت من المحامي محمد عثمان عام 2017، وانجبت منه ابنتها جنات، في 3 مايو 2019.
طرحت جنات مؤخرا كليب اغنية " ابطال بلدنا" من غناء جنات ومحمد عدوية، والمهداة للطاقم الطبي ورجال الشرطة المصرية الذين يتصدون لانتشار فيروس كورونا المستجد.
الأغنية من كلمات تامر حسين، الحان عزيز الشفاعي وتوزيع احمد ابراهيم.
وتضمن كليب الأغنية عدد من لقطات لجنات ومحمد عدوية مع صور وفيديوهات للاطباء ورجال الشرطة في الشوارع اثناء تطبيق حظر التجول من اخراج المخرج أكرم فاروق.
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