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الفنانة جنات تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الأولى

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القاهرة - لايف ستايل

احتفلت الفنانة جنات، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد ميلاد  ابنتها الاولى "جنات".

ونشرت جنات صورة تجمعها بابنتها وزوجها وعلقت قائلة: "كل سنة وأنتي منورة حياتنا يا جيني.. أول سنة عيد ميلاد".

يشار إلى أن جنات تزوجت من المحامي محمد عثمان عام 2017، وانجبت منه ابنتها جنات، في 3 مايو 2019.

طرحت جنات مؤخرا كليب اغنية " ابطال بلدنا" من غناء جنات ومحمد عدوية، والمهداة للطاقم الطبي ورجال الشرطة المصرية الذين يتصدون لانتشار .

الأغنية من كلمات تامر حسين، الحان عزيز الشفاعي وتوزيع احمد ابراهيم.

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وتضمن كليب الأغنية عدد من لقطات لجنات ومحمد عدوية مع صور وفيديوهات للاطباء ورجال الشرطة في الشوارع اثناء تطبيق حظر التجول من اخراج المخرج أكرم فاروق.

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