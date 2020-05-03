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شكرا لقرائتكم خبر عن "لما كنا صغيرين" الحلقة 9.. خناقة فى جنازة نهى ودنيا تعتذر لياسين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الحلقة التاسعة من مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوى، بذهاب "دنيا" ريهام حجاج إلى "ياسين" خالد النبوى فى مكتبه لتعتذر له عما بدر لها فى قسم الشرطة، بعدما قالت للضابط هانى عادل أنها تتهم "سليم" خالد النبوى بمقتل "نهى" نسرين أمين، فى خطوة رآها "ياسين" فى غير موعدها.
وخلال الجلسة التى جمعت "دنيا" ريهام حجاج، و"ياسين" خالد النبوى، قال الأخير إن "سليم" يخبئ شيئا خطيرا عن طليقها "يحيى" محمود حجازى وإذا تكلم سيتسبب فى أذى الكثيرين، وستظهر براءة "حسن" نبيل عيسى، وهنا تظهر ملامح القلق على وجه "دنيا" وكأنها تحمل سرًا قد يكشف الجانى، وبذلك يستمر المخرج محمد على فى مراوغة المشاهد ويجعله يشك فى كل الشخصيات.
ويواجه "حسن" نبيل عيسى، "يحيى" محمود حجازى بعد أن أقر الأخير بمقتل "نهى" على يد الأول، ويدور بينهما حوار يكشف ما يحمل كل منهما للآخر من ضغائن منذ أن تزوج "يحيى" من "دنيا" ريهام حجاج رغم حب "حسن" لها وكم تمنى "حسن" انفصالهما ليفوز بها، ولم يكتف "يحيى" بذلك بل شككه فى خيانة نسرين أمين له مع غيره من الأصدقاء، وهدده "حسن" بالقتل إن لم يحكم عليه بالإعدام فى القضية المحبوس على ذمتها.
ترى منة فضالى "طليقة خالد النبوى"، "دنيا" ريهام حجاج خارجة من مكتب خالد النبوى، وتقتحم عليه المكتب وتكشف غيرتها من "دنيا" لكن خالد النبوى يواجهها بقوله: "جاية هنا بصفتك إيه ؟" ويمسك يدها ليخرجها خارج المكتب، لتذهب منة فضالى إلى ريهام حجاج، إلى فيلتها وتهددها بالتخلص منها إن لم تبتعد عن "ياسين" .
وتصرح النيابة بخروج جثمان "نهى" ودفنها، ويوافق أخوها الشيخ حامد على استلام جثتها نزولا على رغبة أمه، ويذهب لأبيه ويخبره بوفاة ابنته، لكنه لا يبالى ولا يبدى أى نوع من الحزن على فقدان ابنته.
ترى "دنيا" ريهام حجاج "سليم" محمود حميدة فى جنازة "نهى" لتهاجمه قائلة: "أنت جاى هنا تعمل إيه؟" فمازالت تشك فى أنه يقف وراء مقتلها، ليضطر "سليم" إلى مغادرة الجنازة دون حضور الدفن.
يرى الشيخ حامد "أخو نهى" ريهام حجاج وكريم قاسم فىى الجنازة ، فيحرضه رضا أحد الجيران قائلا: "إزاى تسمح باللى قتلوا أختك يكونوا موجودين فى جنازتها" لتتحول الجنازة إلى "خناقة" ويعتدى حامد على "وائل" كريم قاسم .
ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى dmc الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 مساء.
مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.
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