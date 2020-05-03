شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"لما كنا صغيرين" الحلقة 9.. خناقة فى جنازة نهى ودنيا تعتذر لياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الحلقة التاسعة من مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج ‏ومحمود حميدة وخالد النبوى، بذهاب "دنيا" ريهام حجاج إلى "ياسين" خالد ‏النبوى فى مكتبه لتعتذر له عما بدر لها فى قسم الشرطة، بعدما قالت ‏للضابط هانى عادل أنها تتهم "سليم" خالد النبوى بمقتل "نهى" نسرين أمين، ‏فى خطوة رآها "ياسين" فى غير موعدها.‏

وخلال الجلسة التى جمعت "دنيا" ريهام حجاج، و"ياسين" خالد النبوى، قال ‏الأخير إن "سليم" يخبئ شيئا خطيرا عن طليقها "يحيى" محمود حجازى ‏وإذا تكلم سيتسبب فى أذى الكثيرين، وستظهر براءة "حسن" نبيل عيسى، ‏وهنا تظهر ملامح القلق على وجه "دنيا" وكأنها تحمل سرًا قد يكشف ‏الجانى، وبذلك يستمر المخرج محمد على فى مراوغة المشاهد ويجعله يشك ‏فى كل الشخصيات.‏

ويواجه "حسن" نبيل عيسى، "يحيى" محمود حجازى بعد أن أقر الأخير ‏بمقتل "نهى" على يد الأول، ويدور بينهما حوار يكشف ما يحمل كل منهما ‏للآخر من ضغائن منذ أن تزوج "يحيى" من "دنيا" ريهام حجاج رغم حب ‏‏"حسن" لها وكم تمنى "حسن" انفصالهما ليفوز بها، ولم يكتف "يحيى" بذلك ‏بل شككه فى خيانة نسرين أمين له مع غيره من الأصدقاء، وهدده "حسن" ‏بالقتل إن لم يحكم عليه بالإعدام فى القضية المحبوس على ذمتها.‏

ترى منة فضالى "طليقة خالد النبوى"، "دنيا" ريهام حجاج خارجة من مكتب ‏خالد النبوى، وتقتحم عليه المكتب وتكشف غيرتها من "دنيا" لكن خالد ‏النبوى يواجهها بقوله: "جاية هنا بصفتك إيه ؟" ويمسك يدها ليخرجها خارج ‏المكتب، لتذهب منة فضالى إلى ريهام حجاج، إلى فيلتها وتهددها بالتخلص ‏منها إن لم تبتعد عن "ياسين" .‏

وتصرح النيابة بخروج جثمان "نهى" ودفنها، ويوافق أخوها الشيخ حامد على ‏استلام جثتها نزولا على رغبة أمه، ويذهب لأبيه ويخبره بوفاة ابنته، لكنه لا ‏يبالى ولا يبدى أى نوع من الحزن على فقدان ابنته.‏

‏ ‏

‏ ‏

ترى "دنيا" ريهام حجاج "سليم" محمود حميدة فى جنازة "نهى" لتهاجمه ‏قائلة: "أنت جاى هنا تعمل إيه؟" فمازالت تشك فى أنه يقف وراء مقتلها، ‏ليضطر "سليم" إلى مغادرة الجنازة دون حضور الدفن.‏

Advertisements

يرى الشيخ حامد "أخو نهى" ريهام حجاج وكريم قاسم فىى الجنازة ، ‏فيحرضه رضا أحد الجيران قائلا: "إزاى تسمح باللى قتلوا أختك يكونوا موجودين فى ‏جنازتها" لتتحول الجنازة إلى "خناقة" ويعتدى حامد على "وائل" كريم قاسم .‏

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى‎ dmc ‎الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 مساء، وعلى ‏القناة الأولى المصرية الساعة 11 مساء‎.‎

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود ‏حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود ‏حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على‎.‎

‏ ‏