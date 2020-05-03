شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 10 من الفتوة.. مى عمر ترفض الرجوع لرياض الخولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مسلسل "الفتوة " أحداثه التي تدور في حي الجمالية منذ أكثر من 150 عاما في زمن الفتوات ويقابل المعلم سيد" رياض الخولي " مي عمر " ليل" ويطلب منها الرجوع له، ويؤكد لها أنه " شاريها " لكنها تطالبه بأن ينساها ويبعد عنها لانه ضربها واهانها ولكن المعلم سيد يطلب منها السماح ويقول لها من أجلك أطلق كل زوجاتي ولكنها تتركه وتمشي ولا تستجيب له.

يحلم حسن الجبالي بوالده أحلام يقظة ويطلب منه والده في الحلم إن يكمل مسيرته وأن يكون امتداد له في الفتونة واخذ حقوف الغلابة .

أحمد صلاح حسني مع شقيقته يكشف لها عن شراء أرض ليبني عليها قصرا ثم يهديها ملابس جديدة، وتقوم عايدة رياض بعمل تدليك لزوجها أحمد خليل كبير الفتوات وتحكي له حلم ظهر فيه وتطلب منه تفسيره فيسكت .

حسن الحبالي يقوم بتدريبات مع ابنته علي النبوت وتسأله عن نيته في الزواج فيسألها : هل الزواج سيفرحها أم لا فتقول له : لا اتخيل ست غير امي الله يرحمها تنام في فرشتها ، ولكنه يؤكد لها أنه ربما يحتاج للزواج ولكن لن يتخلي عنها وعن حبه لها .

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ياسر جلال يقابل مي عمر وتطلب منه أن يحكي لها عن نفسه فيقول لها ان طيب مع الطيبين وشديد مع من يجور عليه وانه مثل والده ، ويؤكد لها أن 100 راجل يتمني أن يتزوجها وتجربتها السابقة لابد أن تنساها وتتعلم منها وتطلب " ليل " من حسن الجبالي رفع التكليف بينهما وان ينادي كل منهما باسمه وتطلب منه ليل إن تقابل ابنته " نوره " .

عزمي يجمع الفتوات ويطلب منهم ان يجمعوا الاتاوات الطاق طاقين لان الملثم اخذ الاتاوات الشهر الماضي ووزعها علي الغلابة ولذلك سوف يجمعها هذا الشهر الضعف ويطلب رجال عزمي من حنوقه دفع الاتاوة ويقوم رجال عزمي بضرب حنوقه لرفضه دفع الأتاوة .

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس