شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى علاء تنشر بعض تصاميمها لأزياء ممثلى مسلسل النهاية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت مصممة الأزياء والكاتبة إنجي علاء بصور جديدة لها من تصاميمها لأزياء مسلسل النهاية، بطولة الفنان يوسف الشريف، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

ونشرت مصممة الأزياء صورا من أزياء جميع ممثلى المسلسل داخل الواحة، والتى ظهرت كأنهم من المستقبل، وكتبت: "الواحة، من شغلي في مسلسل النهاية – الواحة، تصميم أزياء وستايلينج مسلسل النهاية".

وقالت مصممة الأزياء في تغريدة لها منذ أيام: "حبي لتصميم الأزياء الدرامية ناتج عن كوني سيناريست وروائية فبهتم بالتفاصيل الدرامية، ويهمني جدا إنى أساهم أن الشخصيات الدرامية يكون مظهرها مؤثر لدى الجمهور، الحمد الله".

وأشاد الجمهور بتصميم ملابس مسلسل النهاية للنجم يوسف الشريف، حيث قال أحدهم: "بجد تصميمات أروع من الروعة بجد المفروض إنجي علاء تفتح استور تعرض فيه العظمة دي بجد موهبة حقيقية في عالم الأزياء ويا رب ديماً في نجاح".

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مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين وموسيقى تصويرية هشام خرما.