شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يغنى فى الحلقة 10 من الفتوة داخل خمارة وأمه تبيع ذهبها وتسدد له ديونه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "الفتوة "بوجود ياسر جلال "حسن الجبالى" فى خمارة يسهر فيها "عزمى" أحمد صلاح حسنى، وترقص فيها جميلة الغازية، ويطلب عزمى وجميلة من ياسر جلال أن يغنى وبالتحديد أغنية "جابنى الهوى" ويردد معه أحمد صلاح حسنى الأغنية .

ثم يخرج ياسر جلال ولكن جميلة تتحدث معه وتطلب منه أن يظل فترة أكبر، لكنه يصر على مغادرة المكان ويعود لمنزله ليجد أمه "حورية" الفنانة أنعام سالوسة سددت له ديونه عند عمه وقامت ببيع خلخالها من أجله .

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ويقابل المعلم "سيد" "ليل" ويطلب منها الرجوع له ويؤكد لها أنه "شاريها"، لكنها تؤكد له أن ينساها ويبعد عنها لأنه ضربها وأهانها، ولكن المعلم سيد يطلب منها السماح ويقول لها: "من أجلك أطلق كل زوجاتى"، ولكنها تتركه وتمشى ولا تستجيب له.

يحلم حسن الجبالى بوالده أحلام يقظة، ويطلب منه والده فى الحلم أن يكمل مسيرته وأن يكون امتداد له فى الفتونة وأخذ حقوف الغلابة.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة.