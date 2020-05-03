شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السبكى : محمد رمضان مش قليل الأصل وأنا أول من رفعت أجره فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المنتج احمد السبكى إنه كان من المفترض أن يشارك الزعيم عادل إمام فى عمل سينمائى كتبه الراحل محمود أبو زيد، ولكن لم يحدث نصيب واصفا إياه بالنجم الكبير الاستثنائى، وشرف لأى حد التعاون معه فى أى عمل، مشيراً إلى أن الزعيم لم يأخذ موقف من أفلام السبكى .

وأضاف السبكى أثناء استضافته فى برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، والتى تقدمه المخرجة إيناس الدغيدى أن الفنان محمد رجب دائما مايتدخل فى سيناريو العمل الذى يقدمه وأفلامه تحقق نجاح فى دور العرض والدليل على ذلك فيلم "محترم إلا ربع" الذى نافس عدة أفلام تم طرحها معه فى نفس الموسم ومنها "ابن القنصل" و"زهايمر".

وأكد المنتج احمد السبكي، أن الفنان محمد رمضان يعتبر بمثابة ابنه في الوسط الفنى، وهو أول من رفع أجره في أفلام السينما، ولو طلب منى أجر زيادة لا أمانع ذلك، ولا يوجد خلافات معه حالياً.

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وأشار السبكى إلى أنه لم يختلف مع محمد رمضان ولكنه الآن متعاقد مع شركات أخرى، ولكن في حال طلب منه العودة للعمل معا سيعود، مضيفا: "وقت ما بطلب محمد رمضان هيجيلى وهو مش قليل الأصل وأجره مش عالي".

وردا على سؤال اتهامه بنشر البلطجة فى أفلامة قال السبكى قدمت 80 فيلم ولم أدخل البلطجة البيوت، وهناك أفلام أخرى قدمت نفس نوعية أفلامي زى "إبراهيم الأبيض"، لأحمد السقا، ولا أحد بينتقدها"، كما أشار السبكي إلى أن أفلام الرقص والغناء للمطربين الشعبين التي يقدمها في الأعياد شهرت اسمه كمنتج فني.