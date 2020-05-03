شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان بصورة من كواليس "البرنس": ما زلنا فى بداية الأحداث وثقة فى الله نجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد رمضان متابعيه وجمهوره بصورة من كواليس تصوير الحلقة الأخير من مسلسله "البرنس" الذي يعرض حالياً في السباق الرمضاني.

ونشر رمضان الصورة التي ظهر فيها داخل المدافن، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب: "رضوان البرنس، ما زلنا في بداية الأحداث، ثقة في الله نجاح"، لتتوالى تعليقات النجوم على الصورة ومنهم الفنانة روجينا التي حرصت على التعليق والتي تشاركه في بطولة المسلسل.

Advertisements

وشهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "البرنس" المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان المبارك، هروب "رضوان البرنس" محمد رمضان، من المستشفى لزيارة زوجته "لبنى" نجلاء بدر وابنه "سيف"، في المقابر بعدما لقيا مصرعهما في الحادث المدبر من أشقائه.