شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج وحميدة والنبوي فى صورة جديدة من كواليس تصوير "لما كنا صغيرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة ريهام حجاج على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة من كواليس تصوير مسلسلها "لما كنا صغيرين" مع النجم محمود حميدة، والنجم خالد النبوي، اللذان يشاركها البطولة فى المسلسل.

ونشرت ريهام حجاج الصورة التى ظهرت فيها مع النبوي وحميدة، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتبت: "صورة من مشهد مهم صورناه من كام يوم، تفتكروا إيه المشهد، لما كنا صغيرين".

وبدأت أحداث الحلقة الثامنة من المسلسل بتفتيش الشرطة منزل عائلة نهى "نسرين أمين" للبحث عن مخدرات بعد أن اعترف يحيى "محمود حجازى" بأنها كانت تتاجر فى المخدرات قبل مقتلها.

يعاتب وائل "كريم قاسم" دنيا "ريهام حجاج" على اتهامها سليم "محمود حميدة" بقتل نهى، ويصطدمان سويا بسبب مدافعته عن سليم، وتقول له: "غسل دماغك فى قعدة واحدة".

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لما كنا صغيرين

يواجه ياسين "محمود حميدة"، صافى خلال التحقيق معها للإيقاع بها وكشف علاقتها بسليم لكنه يفشل، ويقسم يحيى "محمود حجازى" بأن حسن "نبيل عيسى" هو من قتل نهى.

وتلبغ "دنيا "ريهام حجاج" الضابط هانى عادل بأنها تريد أن تتقدم ببلاغ رسمى ضد سليم "محمود حميدة" تتهمه فيه بقتل نهى "نسرين أمين" ، إلا أن ياسين "خالد النبوى" يرفض ويصطدم معها لأنه يرى أن تلك الخطو فى غير وقتها.

ويوسع المؤلف أيمن سلامة دائرة شك المشاهدين، ليدخل خالد النبوى فى فى تلك الدائرة ، بعد أن شكت فيه ريهام حجاج بسبب رفضه تقديم بلاغ رسمى فى محمود حميدة تتهمه بقتل نهى، لكن هل يمكن أن يتسبب "ياسين" خالد النبوى فى حبس أخيه؟ لكن ريهام حجاج بررت ذلك بأن "حسن" أخيه كان دائم الشكوى من ياسين ويعامله معاملة سيئة.

يجمع سليم "محمود حميدة" معلومات عن "ياسين" خالد النبوى بمساعدة محاميه أشرف زكى، ويتساءل عن سبب استقالته من الداخلية، ويدبر حميدة للنبوى مكيدة بمساعدة سكيرتيرته، عن طريق الإيقاع بينه وبين طليقته منة فضالى التى تغار عليه من ريهام حجاج.

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى dmc الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 مساء.

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.