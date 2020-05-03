شكرا لقرائتكم خبر عن فى الحلقة الـ 9 من "ونحب تاني ليه".. ياسمين عبد العزيز تبكي لسوء حظها في الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة التاسعة من مسلسل "ونحب تاني ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز، والذي يذاع علي CBC، وcbc دراما، الكثير من التفاصيل، حيث يقوم عبد الله الروبي "شريف منير" بالتحضير لأول فيلم من إخراجه، وفي جلسة عمل بينه وبين منتج الفيلم للاتفاق علي فريق العمل، يكتشف أن بطل الفيلم وليد الدغيدي "أحمد جمال سعيد"، قد رشح مهندسة ديكور للعمل وأنه مضطر للموافقة عليه، وهو لا يعرف طبيعة العلاقة بينهما ولكن مايعرفه جيدًا أن وليد زير نساء، ما يدفع شريف أن يسأله عن اسمها ليكتشف أنها طليقته ياسمين عبد العزيز.

فيبدو أن وليد "أحمد جمال سعيد" قد أعجب بها منذ أن رأها أول مرة في أحد أعماله، يظهر التوتر علي وجه شريف عند سماع اسم طليقته ويعترف للمنتج أن تلك المهندسة هي طليقته وأم ابنته، فيسرع المنتج لتبرير ما قاله عنها بأنه غير متأكد إذا كان هناك علاقة بينهما أم لا.

وفي مشهد آخر تدخل سوسن بدر علي ابنتها ياسمين لتجدها تبكي فتسألها عن سبب البكاء وقبل أن ترد ياسمين تستنج والدتها أن السبب هو مراد وأنها طالما ماحذرتها منه ومن كل الرجال، فتقول لها ياسمين إن السبب في بكاءها سوء حظها، فقد اكتشفت أن كريم فهمي هو خطيب صديقتها المقربة السابق.

يحضر مراد "كريم فهمي" الحفل الذي نظمه والده مع والد تارا عماد، وتنتهز تارا فرصة حضوره للحفل لتذهب وتعتذر له عما قد بدر منها خلال فترة خطوبتهما وأنها قد تغيرت، ولكن يأتي رده لها عكس توقعاتها حيث يقول إن هذا الموضوع قد انتهي بالنسبة له ولم يعد يفكر فيه، فتشعر تارا بالإحراج وتنصرف مسرعة.

يحاول كريم فهمي الوصول لـ ياسمين عبد العزيز ولكنها تأبي أن ترد عليه، فيقرر أن يذهب إلي الجاليري الخاص بها، وهناك يقابلها ويسألها عن سبب تهربها، وهنا تفاجأت ياسمين بأنها قد اكتشفت أن خطيبته السابقة هي أقرب صديقة لها.

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