شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى يطمئن الجمهور على إصابة محمد التاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد التاجى، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة له وهو على سرير أحد المستشفيات وعلى وجهه آثار إصابة،.. وكتب على الصورة بوست قال فيه : "تمن ساعات نايم علي ضهري ومتربط التربيطة المنيلة دي في مستشفى عين شمس التخصصي بس الحمد لله خلص العذاب"، وذلك دون أى تفاصيل عما ألم به.

وحينما تحدثنا إلى الفنان ايهاب فهمى عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية طمئننا عليه وأكد قيامه بإجراء عملية فى الجيوب الأنفية، كما أضاف أن حالته الآن مستقرة وعاد الى منزله بعد اطمئنان الأطباء على حالته الصحية.

يذكر أن الفنان محمد التاجى يشارك هذا العام فى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام ويعود به إلى الدراما الرمضانية بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررًا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

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مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.