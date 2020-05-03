شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 9 "النهاية".. أحمد وفيق يكتشف تورط عمرو عبد الجليل في جريمة قتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث سريعة ومتلاحقة وجديدة شهدتها الحلقة 9 من مسلسل "النهاية" ومشاهد كثيرة مؤثرة تكشف حقائق ومعلومات جاء في مقدمتها مشهد المهندسة رضوى "ناهد السباعي" وهي تشتكي لزميل لها في العمل من نظرات الناس لها ووضعها أمامهم ولكن يكشف لها زميلها أنه تمت سرقة وعي المهندس "زين".. ولذلك فهو ليس هو أي أن تصرفاته لا تحسب عليه ولكنها تؤكد له أنها لن تضحي مطلقًا من أجله.

السيد مؤنس "أحمد وفيق" يسأل عن بيانات من يعيشون منذ 50 سنة وذلك بعدما وجد صورة قديمة في دكان الريس عزيز ويبحث عن مكان زين من خلال المسح الحراري لكنه يجد إنذارًا غريبًا يكشف له أن هناك تعطيلا لأجهزة الدرون، وفي نفس الوقت يصل الريس عزيز وسعادة للروبوت زين لكن قوات الأمن تصل إليه في أسرع وقت وتقبض عليه ويهرب الريس عزيز ومساعده من الأمن ويصاب سعادة في ذراعه.

عمرو عبد الجليل يخرج من تحت الأرض بمخزنه سلاح ضخم يضعه في سيارته ويقودها خارج منزله ويذهب لمولد طاقة ويصوب إليه سلاحه لتفجيره.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وساره عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين وموسيقي تصويرية هشام خرما .

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